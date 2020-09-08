На Телецком озере всплыл хвост самолета, пропавшего 14 лет назад

На Телецком озере в Республике Алтай обнаружили всплывшую хвостовую часть гидросамолета, потерпевшего крушение в августе 2006 года.

Останки легкомоторного четырехместного самолета "Корвет" заметил капитан катера в День дайвера - вблизи кордона Байгазан. Он сообщил о находке сотрудникам Алтайского биосферного заповедника.

- О находке информированы полиция и МЧС, - сообщил на своей странице в Facebook сотрудник Алтайского биосферного заповедника Игорь Калмыков. - Хвостовая часть отбуксирована на кордон Байгазан Алтайского заповедника для дальнейших действий.

Гидросамолет "Корвет" рухнул в Телецкое озеро 14августа 2006 года. На борту воздушного судна находились три человека, в том числе 14-летняя девочка. Спасателям удалось обнаружить тело одного погибшего. Поиски свернули из-за бесперспективности.