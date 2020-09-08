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08.09.2020 19:51
Рубрика: Экономика

Новое лицо Тулуна

Текст: Екатерина Дементьева (Иркутская область)
Российская газета - Федеральный выпуск № 201(8255)
Город оживает: небывалое наводнение не сломило дух его жителей. Тулун не просто отстраивается, здесь меняется качество городской среды, уровень благоустройства.
Фото: Светлана Латынина/ТАСС Фото: Светлана Латынина/ТАСС
Фото: Светлана Латынина/ТАСС

В прошлом году правительство России утвердило программу восстановления пострадавших территорий Приангарья до 2023 года. В нее были включены более 200 мероприятий. Помимо жилья, школ, коммунальных объектов речь шла о возведении 12 дамб.

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости
Первые семьи получили ключи от нового жилья в Тулуне

И после этого уже сделано немало: в Тулуне построены три двухэтажных многоквартирных дома, идет сдача индивидуальных домов. Возводят шесть восьмиэтажек, где поселятся не только те жители города, которые лишились жилья из-за паводка, но и те, чьи дома затопило грунтовым водами. Построены новая школа и инфекционное отделение городской больницы. Оба объекта возведены на средства корпораций без привлечения бюджетных денег. И оба являются одними из самых современных не только в области, но и в стране.

Преобразилась центральная улица Ленина. Теперь здесь появилась ливневая канализация, широкие тротуары, фонтаны, уютные скверики, смешные скульптуры, автобусные остановки с качелями. Но главное, она стала местом притяжения людей.

А главное, надеются тулунчане, при обустройстве второстепенных улочек городские власти теперь будут равняться на уровень реконструкции в центре.

Параллельно со строительством идет и снос - военные ликвидируют оставшиеся аварийные дома. По закону, это должны делать собственники, но далеко не всегда у людей есть свободные деньги - все уходит на то, чтобы наладить жизнь с нуля. Поэтому врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев обратился к министру обороны Сергею Шойгу с просьбой помочь.

Сейчас на месте бывшего района ЛДК работает военная техника - по адресным заявкам жителей ломают то, что осталось от домов. За неделю военные демонтировали более 70 пришедших в негодность жилых и хозяйственных построек.

В перспективе там будет парк "Тулуния". Его название - игра слов, в котором сплелись и Тулун, и речка Ия, и "я" - каждого горожанина.

Но главные преобразования произошли, конечно, в судьбах. Несколько десятков семей, оставшихся без крова, уже вселились в новые квартиры, построенные в городе в рекордные сроки. А накануне новоселье отпраздновали первые 12 семей, чьи дома пострадали от подъема грунтовых вод после прошлогоднего паводка. Они въехали в индивидуальные усадьбы по 72 квадрата, каждая с участком в 15 соток.

Фото: Тимофей Борисов/РГ
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По данным обследований жилого фонда, от грунтовых вод пострадали более тысячи семей в восьми районах Иркутской области. Формально они не считаются потерпевшими от ЧС, но их дома все же признаны аварийными. Поэтому специально для них была разработана новая программа переселения, рассчитанная на пять лет.

Около пятисот семей получат ключи уже в этом году - в основном, жители Тулуна. На эти цели из федерального бюджета для Иркутской области в нынешнем году дополнительно выделено 1,3 миллиарда рублей. Еще 365 миллионов изыскал бюджет Приангарья.

- Мы до последнего не верили, что получим ключи так быстро. Нас не топило - но грунтовые воды поднялись, и дом повело. Прошлой осенью у нас провели обследование, дом признали непригодным. Сказали, что программа переселения рассчитана на 5 лет. А сегодня мы с мужем уже переезжаем. В следующем году неподалеку сдадут школу, тогда, наверное, и внуки к нам переберутся, - поделилась радостью тулунчанка Оксана Парамонова.

Конечно, впереди еще немало работы. Но главное сделано - в глазах людей вместо слез и боли засветились радость и надежда.

Новый микрорайон "Березовая роща" находится на окраине Тулуна. Однако найти его несложно. "Видите новый асфальт? Вот по нему и езжайте, никуда не сворачивайте", - напутствуют нас прохожие. Здесь возводится около 200 индивидуальных домов разных конструкций - от привычного газобетона до сэндвич-панелей.

В некоторые дома владельцы уже заселились, даже огороды успели развести, но большинство усадеб пока в стадии строительства. Работы сильно задержались - то пострадавшие не спешили отдавать сертификаты под непостроенное еще жилье, то власти долго не могли подвести коммуникации. Были вопросы и к выбранным застройщикам.

Но после назначения в область и поездки в Тулун Игоря Кобзева дело сдвинулось. Пригорок, где раньше росли березы, теперь аккуратно расчерчен улочками.

- Этот микрорайон - пример того, как власти возвращают доверие людей, - отметил Игорь Кобзев. - Год назад в глазах тулунчан были слезы и неверие. Сегодня - радость. В этот год мы мобилизовались и смогли доказать, что можем многое. Спасибо жителям за терпение, за понимание и за разумную критику. Да, много проблем предстоит еще решить, и мы их будем решать вместе.

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