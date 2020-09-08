"Договаривались, что будем держать ситуацию под постоянным контролем - так мы и делаем, - сказал Владимир Путин. - Проверим, как на месте реализованы принятые решения, посмотрим, как построены и реконструированы объекты". Средства из федерального бюджета - более 27 млрд рублей - были выделены своевременно. Но первоначально было допущено серьезное отставание темпов восстановления, напомнил президент. Сейчас оно сокращается.
"Понятно, что за полгода исправить прежние ошибки трудно, но у нынешнего главы региона команда сильная, и я уверен, что восстановительные работы будут реализованы в полном объеме", - сказал он. "Как мне докладывают, целый ряд объектов уже готов", - продолжил глава государства.
С 1 сентября в Тулуне открылась школа, благоустроена центральная улица, начинает работать новое инфекционное отделение горбольницы - об этом Владимира Путина просили жители, а в Нижнеудинске проведен капремонт районной больницы. Президент поручил проследить, чтобы все соцобъекты вводились в строй по графику.
Очень важным и чувствительным вопросом глава государства назвал обеспечение пострадавших новым жильем.
"Было решение, что люди, утратившие свое жилье, получат жилищные сертификаты или ключи от новых квартир... В приоритетном порядке должны были заселяться пострадавшие семьи, в которых двое и более детей", - напомнил Путин и попросил доложить, как продвигается работа. Еще один вопрос - капремонт пострадавших домов. Прошло уже более года, и президент хотел знать, выдерживаются ли сроки сдачи, довольны ли люди качеством, все ли выплаты произведены, а также как реализованы меры поддержки аграриев и предпринимателей.
Врио губернатора Игорь Кобзев заявил, что область полностью исполнила обязательства по мерам поддержки - материальную и финансовую помощь в связи с утратой имущества получили свыше 47 тысяч человек. На обеспечение жильем выделено около 17 млрд рублей из федерального бюджета и свыше 4 млрд из областного. Работа будет завершена до конца года. Капремонт прошел в 75 процентах помещений, работа завершится до 30 ноября, и президент указал внимательно за этим проследить и взять на особый контроль завершение работ по восстановлению социальных объектов в Тулуне - по словам врио главы региона, с учетом эпидемии там было небольшое отставание.
Вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил, что был создан оперативный штаб из представителей администрации области и минстроя, который работает в ежедневном режиме и постоянно докладывает премьер-министру. В программе сроки завершения всех мероприятий - до 2023 года. "Несмотря на все сложности, связанные с коронавирусом, мобилизованы строительные мощности, недобросовестных подрядчиков всех выгнали, набрали новых", - сообщил он. По поручению президента были выделены дополнительные средств на расселение трех пятиэтажек в Тулуне, и люди уже начали получать сертификаты.
В Тулуне в кратчайшие сроки - за 300 дней - "Роснефть" построила школу мирового уровня. "Не стыдно ее показать", - оценил Хуснуллин. А Сбербанк за 116 дней возвел инфекционное отделение Тулунской горбольницы с самым современным оборудованием и технологиями. За счет средств РЖД строятся многоквартирные дома и школа, а благодаря "Газпрому" к концу года будет спорткомплекс. Вице-премьер попросил рассмотреть вопрос опережающего выделения средств из федерального бюджета на дамбы, чтобы возвести их уже в 2021 году. "Несмотря на все трудности, мы уверены, что работу обеспечим в графике", - заключил он.
В ходе видеоконференции главу государства попросили помочь и предпринимателям - в октябре заканчивается отсрочка платежей по кредитам. "Мы с правительством это обсуждаем, подумаем, что можно сделать дополнительно", - обнадежил их Путин.
Врио главы региона также поднял вопросы экологической безопасности. Во-первых, сказал, что отходы Байкальского целлюлозно-бумажного комбината и сплошные рубки леса не угрожают Байкалу. Поручение президента выполнено - подписан меморандум с РЖД по расширению БАМа и Транссиба, и глава компании Олег Белозеров, и сам он - Игорь Кобзев теперь будут нести персональную ответственность за то, что будет происходить на Байкале. "Отныне ни одно действие не будет произведено без экологического заключения и обсуждения с общественностью", - заверил региональный лидер. "Мы должны сохранить уникальное озеро", - подчеркнул он и предложил объявить Год Байкала на федеральном уровне. Еще Кобзев попросил поддержать мероприятия по лесовосстановлению. Рубки удалось сократить почти на 30 процентов. "Считаю правильным ввести обязательную норму для компаний и арендаторов, где четко утвердить: за каждое срубленное дерево - посадить три", - заметил он.
Глава государства тут же позвонил Белозерову, чтобы уточнить ситуацию. "Я так понимаю, что это людей беспокоит, - вырубки", - сказал он и указал РЖД быть в тесном контакте и с врио главы региона, и с руководителями муниципалитетов, и с экологическими организациями - "с общественностью в самом широком смысле этого слова". "Меморандум неукоснительно должен исполняться", - подчеркнул Путин. Идею провести в ближайшие годы Год Байкала президент назвал хорошей, вопрос нужно проработать с правительством. Также глава государства обратил внимание на необходимость строгого соблюдения экологических требований при реализации крупных инвестпроектов: "Пренебрежительное отношение к природе, тем более к уникальной байкальской экосистеме, абсолютно недопустимо".
Крайне важной задачей президент назвал обеспечение безопасности жителей Иркутской области, и прежде всего снижение рисков подтоплений в период паводков. Следует в полном объеме и в срок возвести дамбы и другие защитные сооружения, указал он. На эти цели должно быть выделено свыше 5 млрд рублей, из них 4 млрд из федерального бюджета.
Новое лицо Тулуна
В прошлом году правительство России утвердило программу восстановления пострадавших территорий Приангарья до 2023 года. В нее были включены более 200 мероприятий. Помимо жилья, школ, коммунальных объектов речь шла о возведении 12 дамб.
И после этого уже сделано немало: в Тулуне построены три двухэтажных многоквартирных дома, идет сдача индивидуальных домов. Возводят шесть восьмиэтажек, где поселятся не только те жители города, которые лишились жилья из-за паводка, но и те, чьи дома затопило грунтовым водами. Построены новая школа и инфекционное отделение городской больницы. Оба объекта возведены на средства корпораций без привлечения бюджетных денег. И оба являются одними из самых современных не только в области, но и в стране.
Преобразилась центральная улица Ленина. Теперь здесь появилась ливневая канализация, широкие тротуары, фонтаны, уютные скверики, смешные скульптуры, автобусные остановки с качелями. Но главное, она стала местом притяжения людей.
А главное, надеются тулунчане, при обустройстве второстепенных улочек городские власти теперь будут равняться на уровень реконструкции в центре.
Параллельно со строительством идет и снос - военные ликвидируют оставшиеся аварийные дома. По закону, это должны делать собственники, но далеко не всегда у людей есть свободные деньги - все уходит на то, чтобы наладить жизнь с нуля. Поэтому врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев обратился к министру обороны Сергею Шойгу с просьбой помочь.
Сейчас на месте бывшего района ЛДК работает военная техника - по адресным заявкам жителей ломают то, что осталось от домов. За неделю военные демонтировали более 70 пришедших в негодность жилых и хозяйственных построек.
В перспективе там будет парк "Тулуния". Его название - игра слов, в котором сплелись и Тулун, и речка Ия, и "я" - каждого горожанина.
Но главные преобразования произошли, конечно, в судьбах. Несколько десятков семей, оставшихся без крова, уже вселились в новые квартиры, построенные в городе в рекордные сроки. А накануне новоселье отпраздновали первые 12 семей, чьи дома пострадали от подъема грунтовых вод после прошлогоднего паводка. Они въехали в индивидуальные усадьбы по 72 квадрата, каждая с участком в 15 соток.
По данным обследований жилого фонда, от грунтовых вод пострадали более тысячи семей в восьми районах Иркутской области. Формально они не считаются потерпевшими от ЧС, но их дома все же признаны аварийными. Поэтому специально для них была разработана новая программа переселения, рассчитанная на пять лет.
Около пятисот семей получат ключи уже в этом году - в основном, жители Тулуна. На эти цели из федерального бюджета для Иркутской области в нынешнем году дополнительно выделено 1,3 миллиарда рублей. Еще 365 миллионов изыскал бюджет Приангарья.
- Мы до последнего не верили, что получим ключи так быстро. Нас не топило - но грунтовые воды поднялись, и дом повело. Прошлой осенью у нас провели обследование, дом признали непригодным. Сказали, что программа переселения рассчитана на 5 лет. А сегодня мы с мужем уже переезжаем. В следующем году неподалеку сдадут школу, тогда, наверное, и внуки к нам переберутся, - поделилась радостью тулунчанка Оксана Парамонова.
Конечно, впереди еще немало работы. Но главное сделано - в глазах людей вместо слез и боли засветились радость и надежда.
Новый микрорайон "Березовая роща" находится на окраине Тулуна. Однако найти его несложно. "Видите новый асфальт? Вот по нему и езжайте, никуда не сворачивайте", - напутствуют нас прохожие. Здесь возводится около 200 индивидуальных домов разных конструкций - от привычного газобетона до сэндвич-панелей.
В некоторые дома владельцы уже заселились, даже огороды успели развести, но большинство усадеб пока в стадии строительства. Работы сильно задержались - то пострадавшие не спешили отдавать сертификаты под непостроенное еще жилье, то власти долго не могли подвести коммуникации. Были вопросы и к выбранным застройщикам.
Но после назначения в область и поездки в Тулун Игоря Кобзева дело сдвинулось. Пригорок, где раньше росли березы, теперь аккуратно расчерчен улочками.
- Этот микрорайон - пример того, как власти возвращают доверие людей, - отметил Игорь Кобзев. - Год назад в глазах тулунчан были слезы и неверие. Сегодня - радость. В этот год мы мобилизовались и смогли доказать, что можем многое. Спасибо жителям за терпение, за понимание и за разумную критику. Да, много проблем предстоит еще решить, и мы их будем решать вместе.