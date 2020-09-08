Президент Владимир Путин уверен, что все восстановительные работы в иркутском Тулуне будут проведены полностью, а прежние ошибки - исправлены. Об этом глава государства заявил на видеоконференции по ликвидации последствий масштабного паводка, который в прошлом году обрушился на Иркутскую область.

"Договаривались, что будем держать ситуацию под постоянным контролем - так мы и делаем, - сказал Владимир Путин. - Проверим, как на месте реализованы принятые решения, посмотрим, как построены и реконструированы объекты". Средства из федерального бюджета - более 27 млрд рублей - были выделены своевременно. Но первоначально было допущено серьезное отставание темпов восстановления, напомнил президент. Сейчас оно сокращается.

"Понятно, что за полгода исправить прежние ошибки трудно, но у нынешнего главы региона команда сильная, и я уверен, что восстановительные работы будут реализованы в полном объеме", - сказал он. "Как мне докладывают, целый ряд объектов уже готов", - продолжил глава государства.

С 1 сентября в Тулуне открылась школа, благоустроена центральная улица, начинает работать новое инфекционное отделение горбольницы - об этом Владимира Путина просили жители, а в Нижнеудинске проведен капремонт районной больницы. Президент поручил проследить, чтобы все соцобъекты вводились в строй по графику.

Очень важным и чувствительным вопросом глава государства назвал обеспечение пострадавших новым жильем.

"Было решение, что люди, утратившие свое жилье, получат жилищные сертификаты или ключи от новых квартир... В приоритетном порядке должны были заселяться пострадавшие семьи, в которых двое и более детей", - напомнил Путин и попросил доложить, как продвигается работа. Еще один вопрос - капремонт пострадавших домов. Прошло уже более года, и президент хотел знать, выдерживаются ли сроки сдачи, довольны ли люди качеством, все ли выплаты произведены, а также как реализованы меры поддержки аграриев и предпринимателей.

Врио губернатора Игорь Кобзев заявил, что область полностью исполнила обязательства по мерам поддержки - материальную и финансовую помощь в связи с утратой имущества получили свыше 47 тысяч человек. На обеспечение жильем выделено около 17 млрд рублей из федерального бюджета и свыше 4 млрд из областного. Работа будет завершена до конца года. Капремонт прошел в 75 процентах помещений, работа завершится до 30 ноября, и президент указал внимательно за этим проследить и взять на особый контроль завершение работ по восстановлению социальных объектов в Тулуне - по словам врио главы региона, с учетом эпидемии там было небольшое отставание.

С 1 сентября в Тулуне открылась школа, благоустроена центральная улица, начинает работать новое инфекционное отделение горбольницы

Вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил, что был создан оперативный штаб из представителей администрации области и минстроя, который работает в ежедневном режиме и постоянно докладывает премьер-министру. В программе сроки завершения всех мероприятий - до 2023 года. "Несмотря на все сложности, связанные с коронавирусом, мобилизованы строительные мощности, недобросовестных подрядчиков всех выгнали, набрали новых", - сообщил он. По поручению президента были выделены дополнительные средств на расселение трех пятиэтажек в Тулуне, и люди уже начали получать сертификаты.

Владимир Путин потребовал вводить строго по графику социальные объекты в Тулуне. Фото: РИА Новости

В Тулуне в кратчайшие сроки - за 300 дней - "Роснефть" построила школу мирового уровня. "Не стыдно ее показать", - оценил Хуснуллин. А Сбербанк за 116 дней возвел инфекционное отделение Тулунской горбольницы с самым современным оборудованием и технологиями. За счет средств РЖД строятся многоквартирные дома и школа, а благодаря "Газпрому" к концу года будет спорткомплекс. Вице-премьер попросил рассмотреть вопрос опережающего выделения средств из федерального бюджета на дамбы, чтобы возвести их уже в 2021 году. "Несмотря на все трудности, мы уверены, что работу обеспечим в графике", - заключил он.

В ходе видеоконференции главу государства попросили помочь и предпринимателям - в октябре заканчивается отсрочка платежей по кредитам. "Мы с правительством это обсуждаем, подумаем, что можно сделать дополнительно", - обнадежил их Путин.

Врио главы региона также поднял вопросы экологической безопасности. Во-первых, сказал, что отходы Байкальского целлюлозно-бумажного комбината и сплошные рубки леса не угрожают Байкалу. Поручение президента выполнено - подписан меморандум с РЖД по расширению БАМа и Транссиба, и глава компании Олег Белозеров, и сам он - Игорь Кобзев теперь будут нести персональную ответственность за то, что будет происходить на Байкале. "Отныне ни одно действие не будет произведено без экологического заключения и обсуждения с общественностью", - заверил региональный лидер. "Мы должны сохранить уникальное озеро", - подчеркнул он и предложил объявить Год Байкала на федеральном уровне. Еще Кобзев попросил поддержать мероприятия по лесовосстановлению. Рубки удалось сократить почти на 30 процентов. "Считаю правильным ввести обязательную норму для компаний и арендаторов, где четко утвердить: за каждое срубленное дерево - посадить три", - заметил он.

В Тулуне в кратчайшие сроки - за 300 дней - "Роснефть" построила школу мирового уровня

Глава государства тут же позвонил Белозерову, чтобы уточнить ситуацию. "Я так понимаю, что это людей беспокоит, - вырубки", - сказал он и указал РЖД быть в тесном контакте и с врио главы региона, и с руководителями муниципалитетов, и с экологическими организациями - "с общественностью в самом широком смысле этого слова". "Меморандум неукоснительно должен исполняться", - подчеркнул Путин. Идею провести в ближайшие годы Год Байкала президент назвал хорошей, вопрос нужно проработать с правительством. Также глава государства обратил внимание на необходимость строгого соблюдения экологических требований при реализации крупных инвестпроектов:​​​ "Пренебрежительное отношение к природе, тем более к уникальной байкальской экосистеме, абсолютно недопустимо".

Крайне важной задачей президент назвал обеспечение безопасности жителей Иркутской области, и прежде всего снижение рисков подтоплений в период паводков. Следует в полном объеме и в срок возвести дамбы и другие защитные сооружения, указал он. На эти цели должно быть выделено свыше 5 млрд рублей, из них 4 млрд из федерального бюджета.