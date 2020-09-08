Путин поручил кабмину помочь пострадавшим от паводков на Дальнем Востоке

Проанализировать ситуацию в пострадавших от паводков регионах Дальнего Востока и оказать людям помощь поручил кабмину президент в ходе видеоконференции по Иркутской области, которая в прошлом году пострадала от сильного затопления.

Владимир Путин рассказал, что с утра говорил с главой МЧС Евгением Зиничевым о положении дел в ряде других регионов, после чего обратился к правительственным чиновникам. "Мы занимаемся сейчас Иркутской областью, Тулуном, но текущих проблем тоже немало. Прежде всего, нужно обратить внимание, конечно, на пострадавшие районы - это Хабаровский край, Приморский край, Еврейская автономия, Амурская область и еще ряд территорий", - сказал он.

"Нужно самым внимательным образом проанализировать ситуацию, которая сложилась в этих регионах, и прежде всего, сосредоточить внимание на помощи людям, которые пострадали в ходе этих событий малоприятных. Там наверняка речь идет и о восстановлении жилья, объектов инфраструктуры, дорожных, мостовых сооружений", - распорядился президент.

"Я вернусь к этому еще чуть попозже, прошу вас подготовиться для соответствующего доклада", - заключил Путин.