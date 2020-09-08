Путин выразил уверенность в полном восстановлении Тулуна

Президент уверен, что все восстановительные работы в иркутском Тулуне будут проведены полностью, а прежние ошибки - исправлены. Ведь у нынешнего главы региона - сильная команда.

Глава государства провел видеоконференцию по ликвидации последствий масштабного паводка, который в прошлом году обрушился на Иркутскую область. "Договаривались, что будем держать ситуацию под постоянным контролем - так мы и делаем", - сказал он. "Проверим, как на месте реализованы принятые решения, посмотрим, как построены и реконструированы объекты", - добавил Владимир Путин.

Средства из федерального бюджета - более 27 млрд рублей - были выделены своевременно. Но первоначально было допущено серьезное отставание темпов восстановления, напомнил президент. Сейчас оно сокращается. "Понятно, что за полгода исправить прежние ошибки трудно, но у нынешнего главы региона команда сильная, и я уверен, что восстановительные работы будут реализованы в полном объеме", - сказал он.

"Как мне докладывают, целый ряд объектов уже готов", - продолжил глава государства. С 1 сентября открылась школа, благоустроена центральная улица, начинает работать новое инфекционное отделение горбольницы - об этом Путина просили жители, а в Нижнеудинске проведен капремонт районной больницы. "Обязательно посмотрим сегодня эти объекты", - заметил президент. "Все это крайне необходимо людям для нормальной жизни", - подчеркнул он и попросил внимательно следить, чтобы все намеченные социальные объекты вводились в строй строго по графику.

Очень важным и чувствительным вопросом глава государства назвал обеспечение пострадавших новым жильем. "Было решение, что люди, утратившие свое жилье, получат жилищные сертификаты или ключи от новых квартир... В приоритетном порядке должны были заселяться пострадавшие семьи, в которых двое и более детей", - напомнил он и попросил подробно доложить, как продвигается работа.

Еще один вопрос - капремонт пострадавших домов. Прошло уже более года и президент также хотел знать, выдерживаются ли сроки сдачи жилых объектов в целом, довольны ли люди их качеством, есть ли проблемные вопросы, оставшиеся до сих пор, все ли выплаты произведены, а также - как реализованы меры поддержки пострадавших аграриев и представителей малого и среднего бизнеса.