Путин взял на контроль вопрос вырубок леса для БАМа

Вопрос, связанный с вырубками леса при расширении БАМа и Транссиба, нужно решать с общественностью, поручил президент в ходе видеоконференции главе РЖД Олегу Белозерову.

Глава государства позвонил Белозерову, чтобы уточнить ситуацию, о которой рассказал врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев. "Я так понимаю, что это людей беспокоит, - вырубки", - сказал Владимир Путин.

Сегодня в ходе видеоконференции Кобзев сообщил о подписании меморандума с РЖД, заверив, что будет нести персональную ответственность за происходящее на Байкале: "Отныне ни одно действие не будет произведено без экологического заключения и без обсуждения с общественностью".

Нужно доложить, все ли вопросы решены, заметил президент и указал РЖД быть в самом тесном контакте и с врио главы региона, и с руководителями муниципалитетов и с экологическими организациями - "с общественностью в самом широком смысле этого слова" - и исполнять все договоренности.

Путин поддержал идею провести в ближайшие годы Год Байкала. По его словам, вопрос должен быть детально проработан с правительством.