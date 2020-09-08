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08.09.2020 13:51
Рубрика: Власть

Путина поблагодарили за новое здание школы в Тулуне

Текст: Ксения Воронцова

Директор школы №20 в Тулуне Наталья Болдуева и ученики поблагодарили Владимира Путина и "Роснефть" за новое здание образовательного учреждения, которое было построено на счет компании.

Фото: Александр Кряжев/ РИА Новости
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"Спасибо всем, кто так старался, и спасибо вам и компании "Роснефть" за бережное и внимательное отношение к нам и к детям... Спасибо всем, кто принимал участие в этом проекте", - сказала руководитель учебного заведения, обращаясь к президенту во время совещания о ликвидации последствий паводка в Тулуне Иркутской области.

По ее словам, на сегодняшний день это не просто школа, а многофункциональный комплекс, оснащенный по последнему слову техники. Там есть шесть кабинетов информатики, классы робототехники, студия дизайна, интерактивный музей, спортзал, большой бассейн, кабинеты с лабораторными комплексами, богатая библиотека, изо- и музыкальная студия. Первого сентября к занятиям приступили 1174 ребенка, в том числе 136 первоклассников. К началу учебного года были закуплены санитайзеры, рециркуляторы, тепловизоры.

"Мы благодарны, что такое внимание было уделено именно развитию творческих способностей детей", - подчеркнула директор школы.

Владимир Путин обратил внимание, что в понедельник у руководителя компании "Роснефть" Игоря Сечина был день рождения, вместе с поздравлениями глава государства пообещал передать ему и слова благодарности от жителей Тулуна.

Фото: Пресс-служба правительства Воронежской области
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Президент также поинтересовался, нравится ли детям школа.

Одна из учениц, присутствовавших на совещании в формате видеоконференции, отметила большую зонированную библиотеку. "Некоторые книги даже не найти в магазинах нашего города", - сказала она. Остальные учащиеся также выразили слова благодарности.

- Хочу вам пожелать всего самого доброго и надеюсь, что это пространство образовательное со всем оборудованием, которое там есть сегодня, поможет вам осваивать знания, поможет вам стать в будущем студентами и средних, и высших учебных заведений, найти свой путь в жизни. Хочу пожелать вам успехов и всего самого доброго, - заключил Владимир Путин.

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