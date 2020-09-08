В республике начали активно развивать вертикальные сити-фермы, где растения выращивают в специальных шкафах с помощью искусственного интеллекта. Здесь используют инновационные разработки московской компании, ставшей участником первой чеченской акселерационной программы Zayed innohub.

Прижиться столичной компании на новом месте (до этого ее основатели занимались своим проектом в Центральной России) помог Грозненский государственный нефтяной технический университет (ГГНТУ), инициативу поддержал работающий в регионе филиал Фонда имени шейха Зайеда (крупнейшая инвестиционная компания в ОАЭ), который и реализует в республике акселерационную программу для инноваторов. Она включает трехмесячное обучение в ЧР: за это время молодые предприниматели должны довести до ума свою технологию, настроить воронку продаж и создать центр разработок непосредственно в Чечне.

Цель - новые высокотехнологичные рабочие места и дополнительные налоговые отчисления региону. Конечно, далеко не все прошедшие экспертный отбор фонда согласились переехать на Кавказ, но отечественные разработчики сити-ферм с энтузиазмом ухватились за предложение.

- К сожалению, после военных действий 1990-х годов научный потенциал республики так полностью и не восстановился, и, чтобы не вариться в собственном соку, мы решили привлекать в регион молодые команды, которые делают классные вещи в сфере новых технологий. - рассказывает директор хайпарка ГГНТУ Мансур Арсанукаев. - У нас есть фишка, которой нет ни у одного акселератора в России - тесные связи, налаженные нашим руководством, с инвесторами Ближнего Востока. Почему бы не использовать этот ресурс для выхода наших компаний на международный рынок и масштабирования их идей.

Внешне мобильная сити-ферма напоминает шкаф-витрину с несколькими ярусами - на каждом растет своя культура. Контролирует процесс электронный агроном - умная система, находящаяся в Грозном. Компьютерная программа с помощью датчиков сама распознает, когда и что нужно конкретному растению. Владельцу такой установки не надо изучать все тонкости сельского хозяйства, достаточно поместить в шкаф кассету с семенами, капсулу с питательными элементами, выбрать в специальном приложении, установленном на телефоне, культуру, нажать на старт - и можно собирать урожаи свежей зелени или овощей круглый год.

- В своей разработке мы используем гибридный метод - сочетание гидропоники, аэропоники и биопоники, что позволяет контролировать накопление в растениях витаминов и полезных веществ. Если применяется только гидропоника, культуры будут получать излишне много удобрений, - рассказывает сооснователь и директор инновационной компании Анна Вититина. - С использованием нашей технологии можно вырастить все что угодно - не только зелень, но и многолетние лекарственные травы, томаты, перцы, баклажаны, арбузы.

- А черемшу? - интересуюсь, вспомнив, что дикий чеснок даже в сезон стоит недешево, а блюда из него занимают важное место в кавказской кухне.

- В качестве научного эксперимента - да. А вот с экономической точки зрения выращивать ее по нашей технологии невыгодно, так как черемшу собирают лишь на второй год, - отвечает Анна.

Недавно компания открыла новую линию выращивания клубники, малины, голубики и морошки. В лаборатории ее уже успешно протестировали, хотя, по словам предпринимателей, выращивать ягоды в витрине-модуле очень сложно - мало кто в мире решается выходить с подобным предложением на рынок.

- Технология выращивания малины сродни технологии выращивания помидоров, мы выбираем сорта, которые начинают активно плодоносить только через полтора года, - поясняет Анна Вититина. - Сначала убираем первые цветы, наращиваем корневую массу и куст, а затем даем возможность плодоносить: урожай тогда составляет не десять килограммов с куста, а сто. В теплице циклы повторяются несколько раз. С малиной такая же история, просто используется один ярус.

Команда собирает растения по всему миру, тестирует способы выращивания, вносит их в технологические карты, закачивает на сервер "Виртуальный агроном", который контролирует влажность и световой режим. Чем больше ферм, тем больше опыта набирает искусственный интеллект.

В рамках бизнес-акселератора ГГНТУ организовал для компании программу обучения с выездом в Объединенные Арабские Эмираты, где разработчики познакомились с инвесторами и представителями технопарков, получили ряд коммерческих предложений. В феврале нынешнего года мобильные установки были представлены на международной выставке инновационного питания Gulfood в Дубае. Любопытно, что в дни презентаций конкурентов россиян прямо-таки преследовали неприятности - у кого-то сгорели генераторы, у кого-то замкнуло капельницы. Чеченские витрины работали без перебоев, поэтому пышно зеленеющие за стеклом пряности сразу привлекли внимание поваров крупных ресторанов. В итоге прямо на выставке оборудование было продано в Индию, позже удалось заключить соглашения с представителями Катара, ОАЭ, Дубая, сейчас обсуждаются контракты с клиентами из Казахстана.

Для покупателей разработаны разные витрины. Есть промышленные стоимостью от 100 тысяч рублей - их приобретают владельцы ресторанов, чтобы самостоятельно выращивать листья салата, мяту, горчицу: с одного яруса за пять дней можно получить 30 порций. Для тех, кто хочет открыть свой бизнес, есть большие витрины стоимостью от 600 тысяч, которые окупаются в течение года. В планах наладить выпуск домашних сити-ферм (от 40 тысяч рублей) для обеспеченных горожан. Условий для их подключения всего два - наличие электричества и отапливаемое помещение.

В том, что такие автономные теплицы в ближайшем будущем будут востребованы, авторы проекта не сомневаются. Города растут, экология ухудшается, поэтому выращивание руколы на балконе может стать обыденным. К тому же доставка продуктов из сельской местности в мегаполисы стоит недешево. Единственная проблема - пока нет специалистов, которые смогли бы обслуживать такие городские плантации. Однако в этом году в школах Москвы уже начали внедрять специальные образовательные программы "сити-фермер", а в Ставрополье открывают базу для подготовки по данной компетенции.

Кстати

Сити-фермеры вошли в "Атлас профессий будущего", который в 2017 году составили Московская школа управления "Сколково" и Агентство стратегических инициатив. Согласно прогнозам, до 2030 года в России исчезнут 57 специальностей, включая бухгалтера, кредитного менеджера, библиотекаря, монтировщика декораций, нотариуса, журналиста, каскадера, логиста и других. Взамен появятся 186 новых компетенций в 25 сферах.