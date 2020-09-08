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08.09.2020 19:00
Рубрика: Общество

В туре только девушки

Жительница Дагестана предложила новый вид путешествий по Северному Кавказу
Текст: Тимур Алиев (Дагестан)
Российская газета - Экономика Северного Кавказа № 200(8254)
Туризм в республике последние годы развивается очень активно. В 2019-м регион посетило около 850 тысяч гостей, в нынешнем ожидают около миллиона. Конкуренция в этой сфере достаточно жесткая. Но жительница Махачкалы Кавсарат Билялова не побоялась выйти на рынок с собственным нестандартным продуктом - в числе клиентов у нее будут исключительно женщины и семейные пары.
Экскурсанты посещают популярные достопримечательности региона - Салтинский водопад, аул-призрак Гамсутль, Сулакский каньон, песчаный бархан Сарыкум, Дербент, лиановый лес в Самурском заповеднике. Фото: Зарема Алиева Экскурсанты посещают популярные достопримечательности региона - Салтинский водопад, аул-призрак Гамсутль, Сулакский каньон, песчаный бархан Сарыкум, Дербент, лиановый лес в Самурском заповеднике. Фото: Зарема Алиева
Экскурсанты посещают популярные достопримечательности региона - Салтинский водопад, аул-призрак Гамсутль, Сулакский каньон, песчаный бархан Сарыкум, Дербент, лиановый лес в Самурском заповеднике. Фото: Зарема Алиева

Заниматься туристическим бизнесом Кавсарат, в общем-то, никогда не мечтала. Девушка работала моделью, демонстрировала национальные костюмы, которые шила ее мама.

Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС
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- В прошлом году меня пригласили в качестве модели в трехдневный тур по Гунибскому и Хунзахскому районам, - рассказывает Билялова. - Я должна была создать образ горянки. Местная природа и работа над образом меня вдохновили. И в этот момент мой друг предложил свой туристический проект. Компанию назвали Ptichka Travel.

Приемом гостей и организацией экскурсий в Дагестане занимаются десятки фирм. Оценивая спрос и предложение, читая комментарии в соцсетях, Кавсарат поняла, что женский туризм перспективен. Нередко представительницы слабого пола боятся сами путешествовать по Дагестану. Девушек не пускают родители, а женщин -мужья, потому что в группе будут посторонние мужчины.

То, что гостей будет сопровождать девушка, сразу же снимает многие вопросы. Клиенток привлекает и то, что Кавсарат не набирает большие группы. Максимальное число путешественниц - четыре человека, именно столько помещается в ее внедорожник. Сейчас уже приходится записываться в поездку заранее, так как на ближайшие даты места заняты.

- В основном занимаемся однодневными турами по Дагестану. Приезжают к нам со всей страны, но в основном из Москвы и Санкт-Петербурга, - рассказывает предпринимательница.

Экскурсанты посещают популярные достопримечательности региона - Салтинский водопад, аул-призрак Гамсутль, Сулакский каньон, песчаный бархан Сарыкум, Дербент, лиановый лес в Самурском заповеднике. По словам Кавсарат, никаких проблем с поездками в горные районы Дагестана у женской компании не возникает. Местные жители всегда готовы в случае необходимости прийти на подмогу.

Фото: iStock
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- Меня заранее спрашивают, как нужно одеваться в Дагестане. Да, определенный дресс-код есть. Я прошу девушек уважать местные традиции и не надевать на экскурсии топики и шортики. Все относятся к этому с пониманием, - продолжает Кавсарат.

Стоимость поездки - 3500 рублей с человека. В эту сумму входят и услуги местных гидов. В зимнее время также находятся желающие приехать в Дагестан. Как говорит Билялова, гостей она возит и в Хунзахский район на замерзший водопад в Матласе, и на ледяное озеро возле села Мочох. Туристки здесь могут почувствовать себя настоящими горянками.

- Бесплатно я предоставляю национальную одежду для своих "птичек". Костюмы шьем вместе с мамой, - добавляет Кавсарат.

По ее словам, коммерческая составляющая проекта не самое главное.

- Для меня это скорее прекрасное времяпровождение в хорошей компании, - улыбается предпринимательница.

Мнение

Зульгимар Тагибова-Ричинская, руководитель комитета по развитию женского предпринимательства регионального отделения "Опоры России":

- Согласно проведенному нами опросу, около 90 процентов женщин в Дагестане мечтают начать свой бизнес. С учетом того, какие права, согласно дагестанским стереотипам, есть у женщин, сделать это очень сложно. Многие говорят, что у женщины не получится, и считают, что она может находиться только на вторых ролях. Я с этим не согласна. Женское предпринимательство - это не просто бизнес, это решение социальных вопросов, связанных с семьей, материнством и детством.

Тем временем

В Дагестане на популярном Сулакском каньоне, куда ежегодно приезжают тысячи туристов со всего мира, появилась информационная табличка. Она призывает носить закрытую одежду и не ходить в шортах, коротких платьях и купальниках. Такое требование, однако, вызвало неоднозначную реакцию. Причем не у туристов. Подобные запреты поддерживают не все местные жители, большинство которых кормится за счет приезжих. Сдача в аренду катеров, закупка продуктов для пикников, продажа свежих фруктов - основные статьи дохода для семей горцев.

Недавно и муфтият Дагестана призвал приезжающих в республику чтить местные традиции и устои. "Призываем отдыхающих гостей учитывать ментальность нашего региона. В муфтият все чаще поступают обращения от граждан республики с жалобами на неподобающее поведение, а также внешний вид некоторых отдыхающих", - говорится в обращении.

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