Можно ли восстановить в Дагестане естественную популяцию осетров

В рамках программы искусственного воспроизводства в водоемы Дагестана выпущено 500 тысяч особей молоди осетровых: 200 тысяч - по госзаданию и 300 тысяч - во время компенсационных выпусков. В пресс-службе Северо-Кавказского территориального управления Росрыболовства сообщили, что последними занималось министерство обороны РФ, которое таким образом возместило ущерб, нанесенный водным биологическим ресурсам, в частности, во время военных учений.

Напомним, в конце декабря 2019 года пять прикаспийских государств договорились продлить мораторий на промышленный вылов осетровых видов рыб в море.

"Безусловным приоритетом для нас остается сохранение осетровых запасов в бассейне Каспийского моря. В связи с этим считаем важным пролонгацию запрета на коммерческий промысел, это одно из обязательных условий восстановления популяции. Считаем меру вынужденной, но в нынешних условиях необходимой", - отметил на заседании Комиссии по сохранению, рациональному использованию водных биоресурсов Каспийского моря заместитель руководителя Росрыболовства Василий Соколов.

Каспийское море - самый богатый в мире водоем по численности и видовому разнообразию осетровых. Максимальные уловы этих видов рыб фиксировались в начале ХХ века - 39,4 тысячи тонн в год, а также в конце 1970-х - 27,4 тысячи тонн. Резкое сокращение численности осетровых началось в 1991-м. "Будущее этих видов зависит от эффективности естественного и искусственного воспроизводства, а также противодействия незаконному и нерегулируемому промыслу и торговле браконьерской продукцией. Россия запретила промышленный вылов белуги в Волго-Каспийском бассейне с 2000 года, осетра и севрюги - с 2005-го. Мораторий на промышленный лов осетровых введен в Казахстане, Азербайджане, Иране и Туркменистане", - сообщили в Росрыболовстве.

Почему исчезают ценные осетровые породы рыб и как противостоять этому, корреспонденту "РГ" рассказал заведующий кафедрой ихтиологии биологического факультета Дагестанского государственного университета доктор биологических наук Нухкади Рабазанов.

Нухкади Ибрагимович, какие факторы являются главными для сохранения рыбных запасов?

Нухкади Рабазанов: Согласно исследованиям ученых, в том числе нашей кафедры ихтиологии, в Каспийском море обитает более 70 видов и подвидов рыб. Около 20 являются промысловыми.

Экологическое состояние моря за последние годы ухудшилось. Сточные воды, которые сливаются без очистки, оказывают негативное влияние на ихтиофауну, особенно на ценные виды рыб, прежде всего на осетровых и каспийского лосося. Немалый урон, особенно ценным породам, наносят браконьеры.

Сейчас увеличилась популяция кильки. Ее в 1990-е годы чуть не уничтожил гребневик мнемиопсис. Он случайно попал в Каспий, когда перегоняли корабли с Черного моря. Благо соленость воды у нас ниже, чем там, и гребневик особо не прижился. Но он успел уничтожить часть популяции не только кильки, но и карповых видов рыб. В последний год вылов кильки увеличился, значит, идет восстановление рыбных запасов. Но не стоит сильно увлекаться добычей. Надо дать морю отдохнуть, а биоресурсам воспроизвести себя.

Еще не так давно каспийские осетры и дагестанская черная икра славились на весь мир. Сейчас популяция сходит на нет. Есть ли перспективы естественного воспроизводства ценных пород?

Нухкади Рабазанов: Одна из причин того, что осетровые потеряли места нерестилищ, - строительство гидроэлектростанций на впадающих в Каспий реках, особенно на Волге, которая долгие годы была основным местом для нереста. Пока единственный способ восстановления популяции - организовать в прудах нерестовые центры, а уже полученную там молодь выпускать в море. Кафедра ихтиологии долгое время сотрудничает в этом направлении с Широкольским рыбокомбинатом в Тарумовском районе.

Почему нельзя организовать нерестовые центры прямо в море? Это непростой процесс, нужно провести целый комплекс работ. Требуются специальные суда. Надо эффективнее бороться с браконьерами. Следует учесть и то, что рыбы осетровых пород в естественных условиях созревают в среднем 15 лет, а белуга - так и вовсе 20-22 года. В искусственных водоемах срок созревания значительно меньше.

Раньше в Дагестане осетры и стерлядь заходили на нерест в реку Самур, потому что там галечный грунт. Когда осетр мечет икру, он ложится на грунт, это для рыбы очень важно. Кроме того, нужен соответствующий температурный и кислородный режим, иначе нерест не случится. Белуга и осетр также очень требовательны к гидрохимическому составу воды. При малейшем загрязнении они не будут метать икру в этом месте.

Однако река Самур сейчас обмелела, так же как и низовья Терека и Сулака. А ведь не так давно, в 1970-е годы, здесь нерестилась большая популяция рыб ценных пород.

Выходит, на данном этапе решить проблему можно только с помощью искусственного воспроизводства?

Нухкади Рабазанов: Да, нужны мощные комплексы, где будут выращивать в большом количестве мальков осетровых и других рыб ценных видов, а потом выпускать их в море. Тогда можно будет говорить о скором частичном восстановлении рыбного поголовья.

Кроме того, сошло на нет и натуральное производство черной икры. Поэтому нужно развивать в том числе икорно-товарное осетроводство, так как спрос на этот деликатес постоянно растет.

Кстати

В 2020 году вылов каспийской кильки в Дагестане может стать рекордным за последние десятилетия и составить 15-20 тысяч тонн, сообщили в пресс-службе Росрыболовства. До недавнего времени добыча кильки, сельди и кефали в республике суммарно не превышала двух тысяч тонн в год.

В министерстве природных ресурсов и экологии РД сообщили, что спрос на дагестанскую рыбу, и особенно кильку, стабильно высок. Ее покупают перерабатывающие предприятия из разных регионов страны. Перерабатывать рыбу на месте пока мешает отсутствие достаточного количества современных предприятий. В ведомстве добавили, что уже принято решение помочь одному из инвесторов установить оборудование для первичной переработки сырья.