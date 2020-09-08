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08.09.2020 18:50
Рубрика: Общество

К воде - по координатам

В КБР до конца 2020 года создадут карту всех минеральных источников
Текст: Михаил Сухарев (Кабардино-Балкария)
Российская газета - Экономика Северного Кавказа № 200(8254)
В республике создают специальную цифровую карту, на которую нанесут все минеральные источники региона. Она будет содержать подробное описание объектов, в частности лечебных свойств вод или грязей.
Фото: iStock
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- Министерство курортов и туризма КБР уже провело анализ эффективности использования здравницами курорта "Нальчик" имеющихся бальнеологических ресурсов. Подписан госконтракт между министерством и Центром географических исследований Кабардино-Балкарского научного центра Российской академии наук, цель которого - создание базы данных и графической визуализации минеральных источников с каталогом. Завершить работу планируется в четвертом квартале 2020 года, - сообщил министр курортов и туризма региона Мурат Шогенцуков.

Сейчас на территории КБР функционируют две особо охраняемые лечебно-оздоровительные местности республиканского значения - "Аушигер" и "Джилы-Су" и курорт федерального значения "Нальчик". Однако источники с нарзаном и термальные воды есть и на других территориях, и они весьма популярны как у местных жителей, так и у туристов.

Всего в республике насчитывается более 100 минеральных источников, и условно они делятся по химическому составу на шесть групп: радоновые, углекислые, сероводородные, воды с кремнием, воды без специфических веществ и хлоридно-натриевые. Углекислые (это и есть нарзан) добывают на Малкинском, Хасаутском, Верхнемалкинском и Тызыльском месторождениях. Натриевые встречается в верховьях реки Чегем. Немало в Кабардино-Балкарии сероводородных источников, самый известный из них - Тхобзашхобс. Лечебную воду с теплым азотным и кремниевым составом добывают в поселениях, расположенных в пригороде Нальчика. Целебные радоновые источники можно встретить между реками Псыгансу и Хазнидон. Они богаты магнием, натрием, гидрокарбонатом кальция.

Лечебные свойства - главное достоинство источников в КБР. Конечно, соседствуя с регионом Кавказских Минеральных Вод, трудно чем-то удивить, однако горы и более разнообразная, чем в КМВ, природа способны привлечь в республику немало гостей. Да и ценник на отдых в Кабардино-Балкарии, как правило, ниже.

Как считает заместитель директора нальчикского турагентства KavkazSkiTur Елена Алиева, у создаваемой карты огромный потенциал, ведь большинство российских туристов пока не имеют никакого представления об этой стороне досуга в регионе. Кабардино-Балкария ассоциируется в основном с Эльбрусом.

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
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- Если больше людей будет знать о том, какие у нас есть источники и куда можно поехать еще, помимо гор, это поможет прорекламировать отдых в КБР. Самые популярные термальные источники у нас - Гедуко и Аушигер, там самая развитая инфраструктура, а Аушигер еще и очень близко к Нальчику расположен. К ним мы возим на автобусах и микроавтобусах. Джилы-Су и Серебряный источник в Приэльбрусье сейчас тоже набирают популярность, туда мы возим на внедорожниках. Развивается термальный источник Лечинкай, там тоже должна вскоре появиться необходимая инфраструктура, - рассказала корреспонденту "РГ" Елена Алиева.

Туры на такие объекты всегда однодневные, но рядом с ними есть гостевые дома, так что при желании гости могут остаться и подольше. В основном отдыхающие ночуют в Нальчике, и оттуда он ездят на разные источники, чтобы за короткое время посетить как можно больше объектов, как лечебных, так и просто природных.

Тем временем

В этом году все усилия минтуризма КБР брошены на минимизацию потерь от ограничительных мер, связанных с пандемией. Как заявил председатель правительства республики Алий Мусуков, полностью наверстать упущенное не удастся, надо стремиться не допустить падения турпотока по итогам года более чем на 20 процентов, а в следующем увеличить его на 35-40 процентов. К 2025-му, по словам Мусукова, в КБР должны ежегодно приезжать минимум миллион гостей, отрасль обязана формировать пять-семь процентов ВРП.

Сейчас власти Кабардино-Балкарии интенсивно работают над тем, как привлечь в регион максимальное количество гостей. В перечне объектов курортно-рекреационного и туристического комплекса республики - 221 предприятие, в регионе единовременно может разместиться почти 16 тысяч отдыхающих. За первое полугодие в КБР отдохнуло 144 тысячи человек, что вдвое меньше, чем за аналогичный период 2019-го. Общий объем предоставленных услуг в сфере туризма снизился на 30 процентов.

В регионах Общество Экология Общество Природа Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Кабардино-Балкария Развитие туризма в России

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