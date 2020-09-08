Автолавки завершают сезон и подсчитывают прибыль

С мая по сентябрь в деревнях Новгородчины сезон "кочующих магазинов" - автолавки в этом году увеличили продажи. Рост выручки по районам - от 10 до 30 процентов. Самоизоляция оказалась на руку владельцам сельских магазинов и передвижных киосков. Жители Санкт-Петербурга, Москвы, Великого Новгорода пережидали пандемию в деревнях и на дачах, невольно став постоянными покупателями сельских торговцев.

Сегодня автолавки работают не только на селе, но и в отдаленных поселках городского типа. Фото: Сергей Николаев/РГ

Население отдельных районов на лето ежегодно увеличивается в полтора-два раза. Но в этот раз еще в марте власти региона объявили, что из мегаполисов приехали прятаться от коронавируса около 20 тысяч горожан. В мае-июне дачников и гостей стало значительно больше. И почти все они покупали хлеб, колбасу, консервы в местных сельмагах или автолавках.

Автолавки в Новгородской области изначально эксплуатировала потребительская кооперация. Работало более 900 стационарных магазинов в селах и поселках, а еще по две-три машины для выездной торговли в каждом райцентре. Но потребкооперация в регионе сначала разделилась на мелкие компании, а потом многие перестали существовать.

- Головное предприятие обанкротилось у нас, и осталось всего пять обществ по области. Сначала эту убыточную и социальную миссию мы взяли на себя, но два года назад сбросили автолавки со своих плеч, - поделилась председатель потребкооперации Хвойнинского района Лидия Ильина. - Сейчас у нас 44 стационарных магазина осталось, а выездная торговля это что? Дороги очень плохие. Представляете, все трясется? Много крошки, порчи товара. И потом, никто не хочет работать. Мы предлагали продавцу зарплату 60-80 тысяч рублей, и никто не пошел. По двести километров в день они наматывали.

Говоря об автомагазинах, и продавцы, и предприниматели в первую очередь вспоминают тяжелые условия труда. Рейсы по деревням каждый день и в любую погоду. Нет четкого графика, когда закончится рабочая смена. Пока не завершили торговать в последней деревне - домой не уехать. А содержание передвижной торговой точки обходится не дешевле стационарного павильона. Поэтому не везде предпринимателям удается "выходить в плюс".

- Если 200-300 тысяч рублей оборот в месяц - это прямой убыток держать автолавку, - рассказала Лидия Ильина. - Когда 500 тысяч обороты, значит сработать "по нулям" практически. А вот если делать выручку под миллион рублей, тогда можно говорить о прибыли и работе.

Сколько сегодня автолавок, какие предприятия торгуют и чем по селам - неизвестно. Учет никто не ведет. Патент на выездную розничную торговлю сегодня не нужен. Как сообщили "РГ" в администрации Новгородского района, обязательную регистрацию и патентную систему в регионе отменили и сегодня кочующие предприниматели даже не обязаны ставить в известность администрацию.

Информацию о количестве автолавок чиновники собирают, пользуясь "сарафанным радио" или если добровольно продавцы расскажут о своей деятельности. Поэтому в Новгородском районе сегодня знают о восьми автолавках, из них две принадлежат потребкооперации, а шесть - мелкие частники. Всего в Новгородской области 21 район.

- У нас три сельских магазина стационарных, и два года назад мы занялись автолавками. Переоборудовали две фуры под магазины на колесах, чтобы покупатель мог войти внутрь, где прилавок, полки, холодильники, - рассказала товаровед из поселка Пролетарий Татьяна Калашникова. - Машины выезжают ежедневно, в округе у нас более 20 деревень, где нет своих магазинов, а живут где 10 человек, где 50. Торгуем в трех районах: Новгородском, Крестецком, Чудовском. Товар закупаем на оптовых базах Санкт-Петербурга. Отдельной наценки для автолавки нет. Цены устанавливаем такие же, как в основных стационарных наших магазинах.

Развивать только выездную торговлю, без стационарных магазинов бизнесу невыгодно

Учитывая бездорожье, классическая автолавка - это чаще всего фургон на базе ЗИЛа, реже - ГАЗель. Торговля идет из машины, просто открыв дверь. Приспосабливают иногда и легковые машины, удобнее всего пятидверный хэтчбек: открыл багажник и начинай торговлю. Бизнес этот свободный, во многом стихийный и больше напоминает 90-е годы.

Современные фудтраки на Новгородчине не встречаются. Как не увидеть в селах и специализированные переоборудованные фургоны. Дорого. Разброс цен на автолавки с пробегом большой - от 300 тысяч до миллиона рублей. Новые на базе "ГАЗели" - от 1,5 миллиона рублей.

Власти поселений сегодня не имеют полномочий контролировать или даже интересоваться у предпринимателей, откуда и по какому праву они приехали торговать. Сегодня на Новгородчине в сельской местности новая приоритетная программа, и с обеспечением сельчан продуктами она не связана: в августе объявили о прокладке оптоволокна и установке точек Wi-Fi в деревнях с населением от ста человек.

- До смешного доходит! Нет воды, нет газа, нет хлеба, а они прислали письмо из правительства областного - провести везде в деревни интернет! - негодует глава администрации поселка Прогресс Боровичского района Алексей Семенов. - Раньше я работал участковым, и мы контролировали торговлю, проверяли, а сейчас автолавки никто не контролирует. Мы даже не знаем, кто, где, чем торгует, и не можем нигде это посмотреть. Магазины все частные, а у меня нет полномочий.

Перспектив у развития кочующей торговли немного. По прогнозам Росстата, население региона будет сокращаться примерно на пять тысяч человек каждый год. К 2036 году сегодняшние 596 тысяч превратятся в 507 тысяч жителей.

- Деревни не растут, а уменьшаются. Автолавки - это подспорье, если есть стационарный магазин. На одну автолавку надеяться и развивать только выездную торговлю невыгодно, - считает Татьяна Калашникова. - Но убирать со-

всем автолавки не собираемся, как и вкладываться в развитие этого направления дополнительно.

В сентябре дачный сезон заканчивается - и деревни Новгородчины опустеют. Останутся местные жители. Автомагазины станут реже выезжать, а выручка упадет в полтора-два раза.