Число россиян, которые нашли новую работу, превысило число уволенных. Такая тенденция, зафиксированная в июле, сохранилась в нашей стране в августе. И если в июле разница между количеством принятых и уволенных граждан не превышала 10 процентов, в первые три недели августа этот показатель составил уже 21 процент. Отчасти помогло снятие ограничительных мер, отчасти - меры поддержки рынка труда.

Количество граждан, состоящих на учете в службах занятости, в регионах СЗФО увеличилось в несколько раз. К примеру, в Калининградской области в начале августа насчитывалось 32,7 тысячи официально зарегистрированных безработных. По данным Калининградстата, это в семь с половиной раз больше, чем год назад. Уровень регистрируемой безработицы, то есть соотношение численности безработных к численности экономически активного населения, составил в регионе 6,2 процента.

Дело, впрочем, не только в пандемии. Увеличение размера пособий и упрощенный порядок подачи заявлений дали стимул калининградцам, которые никогда ранее не трудились или сделали длительный перерыв в работе, встать на биржу труда. В начале января в области насчитывалось порядка 800 "давних безработных", а в конце мая - восемь тысяч.

Чтобы поддержать рынок труда, в нашей стране запустили программу создания временных и общественных рабочих мест. На эти цели правительство РФ выделило четыре миллиарда рублей из резервного фонда. По данным Минтруда России, к мероприятиям присоединились более 90 процентов субъектов Федерации. Среди них - все регионы СЗФО, кроме Мурманской области.

Работодателям, ставшим участниками программы, компенсируют часть расходов на выплату зарплаты временным работникам. Причем эти граждане продолжают получать пособие по безработице. Даже если зарплата близка к "минималке", ежемесячный доход безработного в большинстве субъектов все равно превысит 20 тысяч рублей.

Карелия получила из федерального бюджета 33,3 миллиона рублей. Эти средства позволят до конца года создать более 600 временных рабочих мест. Готовность участвовать в мероприятиях уже подтвердили 126 предприятий и организаций.

К концу августа уровень регистрируемой безработицы составил в Карелии 5,8 процента. При этом показатели существенно разнятся в зависимости от муниципалитета. Самое низкое соотношение численности безработных к численности экономически активного населения зафиксировано в городе горняков Костомукше - 2,7 процента. Самое высокое - в Пудожском районе (10,6 процента).

В Калининградской области, получившей на создание системы временной занятости 40,6 миллиона рублей, общественные работы стартуют осенью. В начале сентября здесь завершился прием заявок от работодателей. Зато в регионе действуют иные меры поддержки рынка труда. Среди них - региональные "гранты для самозанятых".

Калининградские безработные, желающие открыть свое дело, получили по 50 тысяч рублей на организацию финансово-хозяйственной деятельности, в том числе на покупку материалов. Прием заявлений завершился 1 августа. По данным регионального министерства соцполитики, всего за выплатами обратились 928 жителей региона. Из них 561 заявка соответствовала условиям предоставления помощи - все эти люди получили деньги.

Оказывать косметические и парикмахерские услуги планируют 128 самозанятых. Еще 90 получателей субсидии выбрали категорию "предоставление прочих видов услуг". Открыть собственное производство намерены 65 калининградцев.

- Кто-то таким образом только решился начать свое дело, а для многих субсидия стала дополнительным стимулом для легализации предпринимательской деятельности, - отмечает министр социальной политики Калининградской области Анжелика Майстер. - В результате рынок труда пополнили более 500 предпринимателей, которые к тому же могут теперь воспользоваться мерами поддержки малого бизнеса.

Прямая речь

Елена Мухтиярова, заместитель министра труда и социальной защиты России:

- На протяжении уже почти двух месяцев сохраняется тенденция превышения численности принятых на работу граждан над количеством уволенных сотрудников. Вместе с тем летом на рынок труда выходят новые специалисты - выпускники учебных заведений. Мы видим рост числа безработных, но он образуется уже не за счет тех, кто потерял работу, а за счет вновь вышедших на рынок специалистов.