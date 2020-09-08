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08.09.2020 17:45
Рубрика: Общество

Глава Минздрава РФ передал восемь машин скорой помощи Архангельска

Текст: Марина Ледяева (Архангельск)
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко вручил сотрудникам Архангельской станции скорой медицинской помощи ключи от восьми новых машин. В ходе рабочего визита в Поморье глава Минздрава также сделал ряд важных заявлений о развитии здравоохранения региона.
Михаил Мурашко (второй справа) оценил ведущие клиники Заполярья. Фото: Павел Кононов/Пресс-служба губернатора и правительства Архангельской области Михаил Мурашко (второй справа) оценил ведущие клиники Заполярья. Фото: Павел Кононов/Пресс-служба губернатора и правительства Архангельской области
Михаил Мурашко (второй справа) оценил ведущие клиники Заполярья. Фото: Павел Кононов/Пресс-служба губернатора и правительства Архангельской области

Как сообщает областное правительство, современные автомобили скорой медицинской помощи Ford приобретены за счет федеральных средств. Их общая стоимость составила 28,9 миллиона рублей.

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Михаил Мурашко также заявил, что скорая медицинская и первичная медико-санитарная помощь, а также детское здравоохранение региона нуждаются в увеличении финансирования.

- В течение месяца мы совместно с регионом начнем проработку этих вопросов, чтобы каждый житель Архангельской области уже в ближайшей перспективе почувствовал положительные изменения, - отметил министр.

Он также осмотрел ведущие клиники региона и оценил уровень оказания медицинской помощи.

- В Архангельской области исторически сложился профессиональный кадровый потенциал, который обеспечивает высочайшее качество работы. Здесь есть хорошая хирургическая школа и медицинские учреждения, которые оправдывают свой статус, поскольку выполняют весь объем высокотехнологичных методов диагностики и лечения, - подчеркнул глава Минздрава РФ.

Вместе с тем врачи и пациенты Поморья сталкиваются с проблемами, характерными для многих регионов. Поэтому программа развития первичной медицинской помощи будет широко обсуждаться с общественностью, сообщил врио губернатора Александр Цыбульский.

-  Важно спросить мнение людей, которые пользуются медицинской помощью ежедневно, а не навязывать им свое видение решения проблем. Мы должны вместе определить приоритеты, болезненные узкие места, на которых нужно сконцентрировать усилия, - полагает руководитель региона.

Михаил Мурашко и Александр Цыбульский также обсудили создание в Архангельске научно-образовательного центра арктической медицины. Он должен помочь региону с подготовкой кадров, которых так не хватает больницам, поликлиникам и ФАПам Поморья. Предполагается, что благодаря медицинскому НОЦу средняя продолжительность жизни в области вырастет до 78 лет, а смертность сократится.

Фото: Марина Ледяева/РГ
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- Если министерство здравоохранения заинтересовано в этом проекте, мы готовы реализовать его не только в Архангельской области, но и сделать базовым для всей Арктической зоны Российской Федерации, - предложил Александр Цыбульский.

Глава Минздрава назвал это предложение заслуживающим внимания. Федеральное министерство и правительство региона проработают пути его реализации.

- Для этого уже есть определенные наработки, поскольку регион одним из первых стал развивать телемедицину, что очень важно для северных территорий, - заключил Мурашко.

Он также вручил ведомственные награды отличникам здравоохранения области. Министр и глава региона поблагодарили всех медицинских работников Поморья за самоотверженный труд в непростых условиях распространения коронавирусной инфекции.

В регионах Общество Здоровье Правительство Минздрав Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Архангельская область Архангельск

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