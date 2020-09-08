Глава Минздрава РФ передал восемь машин скорой помощи Архангельска

Как сообщает областное правительство, современные автомобили скорой медицинской помощи Ford приобретены за счет федеральных средств. Их общая стоимость составила 28,9 миллиона рублей.
Михаил Мурашко также заявил, что скорая медицинская и первичная медико-санитарная помощь, а также детское здравоохранение региона нуждаются в увеличении финансирования.
- В течение месяца мы совместно с регионом начнем проработку этих вопросов, чтобы каждый житель Архангельской области уже в ближайшей перспективе почувствовал положительные изменения, - отметил министр.
Он также осмотрел ведущие клиники региона и оценил уровень оказания медицинской помощи.
- В Архангельской области исторически сложился профессиональный кадровый потенциал, который обеспечивает высочайшее качество работы. Здесь есть хорошая хирургическая школа и медицинские учреждения, которые оправдывают свой статус, поскольку выполняют весь объем высокотехнологичных методов диагностики и лечения, - подчеркнул глава Минздрава РФ.
Вместе с тем врачи и пациенты Поморья сталкиваются с проблемами, характерными для многих регионов. Поэтому программа развития первичной медицинской помощи будет широко обсуждаться с общественностью, сообщил врио губернатора Александр Цыбульский.
- Важно спросить мнение людей, которые пользуются медицинской помощью ежедневно, а не навязывать им свое видение решения проблем. Мы должны вместе определить приоритеты, болезненные узкие места, на которых нужно сконцентрировать усилия, - полагает руководитель региона.
Михаил Мурашко и Александр Цыбульский также обсудили создание в Архангельске научно-образовательного центра арктической медицины. Он должен помочь региону с подготовкой кадров, которых так не хватает больницам, поликлиникам и ФАПам Поморья. Предполагается, что благодаря медицинскому НОЦу средняя продолжительность жизни в области вырастет до 78 лет, а смертность сократится.
- Если министерство здравоохранения заинтересовано в этом проекте, мы готовы реализовать его не только в Архангельской области, но и сделать базовым для всей Арктической зоны Российской Федерации, - предложил Александр Цыбульский.
Глава Минздрава назвал это предложение заслуживающим внимания. Федеральное министерство и правительство региона проработают пути его реализации.
- Для этого уже есть определенные наработки, поскольку регион одним из первых стал развивать телемедицину, что очень важно для северных территорий, - заключил Мурашко.
Он также вручил ведомственные награды отличникам здравоохранения области. Министр и глава региона поблагодарили всех медицинских работников Поморья за самоотверженный труд в непростых условиях распространения коронавирусной инфекции.