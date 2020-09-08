Горняки Мурманской области удостоены благодарности президента

Работники предприятий горнодобывающей промышленности, которая стала надежным фундаментом экономики Мурманской области, отметили День горняка. В этом году большинство мероприятий состоялись в онлайн-формате, но от этого профессиональный праздник не стал менее значимым. Даже наоборот, в этом году День горняка в Заполярье отмечен знаковым событием - благодарностью президента в адрес коллектива работников горно-обогатительного комплекса "ФосАгро" - Кировского филиала АО "Апатит".

Награды нашли героев

Традиционно состоялось награждение лучших работников предприятия. Но сначала губернатор Мурманской области Андрей Чибис вручил директору Кировского филиала АО "Апатит" Андрею Абрашитову благодарность президента России, адресованную коллективу предприятия за большой вклад в развитие горнодобывающей промышленности и достигнутые трудовые успехи.

Также Андрей Чибис вручил медали ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени начальнику участка Кировского рудника Игорю Гуро и оператору пульта управления АНОФ-2 Надежде Фирсовой. Почетное звание "Заслуженный химик Российской Федерации" присвоено Татьяне Столяровой, лаборанту рентгеноспектрального анализа аналитического центра. В торжественной обстановке генеральный директор ПАО "ФосАгро" Андрей Гурьев и Андрей Абрашитов вручили ключи от нового автомобиля Volkswagen Polo машинисту самоходной машины Восточного рудника Николаю Усову, который признан в 2020 году лучшим горняком.

- Поздравляю вас, а в вашем лице всех работников "Апатита" с профессиональным праздником - Днем горняка! - обратился к участникам торжественного собрания генеральный директор ПАО "ФосАгро" Андрей Гурьев. - От всей души благодарю наших дорогих ветеранов, всех горняков "Апатита" за преданность горняцкому делу, за достойный вклад в настоящее и будущее Кировска и Апатитов. Желаю вам крепкого здоровья и счастья, благополучия и оптимизма, успехов в работе и удачи!

Также в этом году труд 95 работников Кировского филиала АО "Апатит" и дочерних обществ отмечен грамотами Министерства промышленности и торговли РФ, благодарственными письмами правительства Мурманской области и областной Думы, глав администраций Кировска и Апатитов, почетными грамотами компании. Имена 10 тружеников занесены на доску почета предприятия.

Благодаря новым технологиям объемы производства «ФосАгро» продолжают расти, несмотря на пандемию

- Когда спускаешься в подземный рудник, понимаешь, насколько у горняков непростой и тяжелый труд, - отметил Андрей Чибис в своем выступлении. - Очень хочется поздравить ветеранов производства, всех тех, кто внес вклад в горнодобывающую промышленность. Здорово, что благодаря внедрению новых технологий работа горняка становится более эффективной и безопасной. Спасибо компании "ФосАгро", которая является одним из главных инноваторов, внедряющих современные технологии. Принципиально важно, что благодаря этим подходам, их эффективности пандемия не сказалась на объемах производства, они не снизились, а, наоборот, выросли.

Коммерческий потенциал

"ФосАгро" и Кольский научный центр Российской академии наук подписали соглашение о научно-техническом сотрудничестве. Оно предусматривает долгосрочное взаимовыгодное сотрудничество в научно-технической, инновационной, учебно-образовательной областях для реализации совместных проектов в части новых производственных технологий. В приложении к документу обозначены пять крупных блоков совместных действий, направленных на повышение эффективности и стабильности технологических процессов на производствах АО "Апатит". Они касаются в том числе повышения экологической и энергетической безопасности производственных объектов. Также речь идет о совместном участии в просветительской и образовательной деятельности в регионах присутствия "ФосАгро" (Мурманская, Вологодская, Ленинградская и Саратовская области). Соглашение предусматривает обмен специалистами в рамках образовательных и научных программ, а также опытом исследовательской деятельности.

- Уже 90 лет партнерские отношения связывают Кировский филиал АО "Апатит" с Кольским научным центром, - подчеркнул генеральный директор АО "Апатит" Александр Гильгенберг. - Ведь еще в далекие 30-е годы прошлого столетия именно у подножия Хибин для поддержки развития горно-обогатительного производства была организована первая научная база, впоследствии ставшая крупнейшим научным центром всего Северо-Запада России. Уверен, что мы сможем сохранить и развить эти традиции, а гармоничное сочетание теории и практики будет и впредь приносить свои плоды.

- Ученые Заполярья готовы участвовать в решении производственных задач "ФосАгро", - добавил председатель ФИЦ КНЦ РАН Сергей Кривовичев.

По его словам, научные разработки ученых КНЦ РАН имеют высокий потенциал коммерциализации. Продолжается и выходит на новый уровень работа по комплексному подходу к добыче и переработке рудного сырья, по обеспечению геодинамической безопасности и созданию новых горных технологий.

Принцип ответственности

Компания "ФосАгро" остается верной принципам социальной ответственности бизнеса, оказывая значительную поддержку региону и муниципалитету Кировска. В частности, на базе медицинского центра "Тирвас" создана клинико-диагностическая лаборатория, располагающая шестью анализаторами различного назначения. Средства на ее строительство в сумме 23 миллионов рублей выделены компанией "ФосАгро" в рамках соглашения о социально-экономическом партнерстве с правительством Мурманской области на 2020-2022 годы. Лаборатория может выполнять до 500 исследований в день, в том числе на COVID-19. Штат лаборатории полностью укомплектован. Это заведующий, два биолога и фельдшер-лаборант. Они уже работают, занимаются настройкой аппаратов. Необходимые санитарно-эпидемиологические заключения от Роспотребнадзора уже получены и зарегистрированы в региональном минздраве.

Одним из ключевых элементов стратегии социальной ответственности компании "ФосАгро" является проект "Детям России - образование, здоровье и духовность" (ДРОЗД). В рамках этого проекта с 2003 года в Кировске и Апатитах работает организация "ДРОЗД-Хибины". Под ее эгидой действуют 20 спортивных секций, в которых бесплатно занимается более двух тысяч детей под руководством 50 инструкторов. В 2019 году компания "ФосАгро" вложила в ресурсную базу АНО "ДРОЗД-Хибины" почти 39 миллионов рублей.

Эта работа будет продолжаться. Поскольку количество детей, занимающихся в секциях и объединениях "ДРОЗД-Хибины", растет, решено капитально отремонтировать двухэтажный молодежно-культурный центр (МКЦ-ДРОЗД) в Кировске. Здесь появятся четыре спортивных зала, волонтерский центр, восстановительный центр с сауной и массажем, центр военно-патриотической подготовки с тиром. Объект предполагается сдать до конца года.

Еще один значимый проект, реализуемый "ФосАгро", - это строительство панорамного ресторана на вершине горы Айкуайвенчорр. В месте соединения двух подвесных канатных дорог горнолыжного курорта "Большой Вудъявр" уже возводится комплекс, включающий в себя ресторан, бар и кафе с панорамным видом на Хибины и Кировск. Единовременно заведение сможет обслуживать до 300 посетителей - это больше, чем все вместе взятые кафе, уже существующие на курорте. Общая площадь помещений здания составит три тысячи квадратных метров, половина из них предназначена для приема гостей. Возведение монолитных конструкций здания уже завершено, ведутся работы по архитектурному остеклению. Здания с подобными решениями можно встретить в популярных туристических горных районах Норвегии, Австрии или Швейцарии. Разработкой концепции и всем проектом занимается известное архитектурное бюро Kleinewelt Architekten.

- Мы сделали акцент на социальных проектах, на развитии здравоохранения, спортивной и туристической инфраструктуры. Реализация этих программ позволит повысить качество жизни не только в Кировске и Апатитах, но и в регионе в целом и станет важным шагом на пути повышения инвестиционной привлекательности Мурманской области, в том числе повысит ее значение как центра спортивного туризма, - подчеркнул Андрей Гурьев.

Прямая речь

Андрей Гурьев, генеральный директор ПАО "ФосАгро":

- Уверен, что подписание соглашения с КНЦ РАН даст новый импульс развитию деловых отношений между учеными и производственниками всех предприятий компании. Заполярная наука уже давно получила мировое признание по многим направлениям, и мы можем гордиться тем, что с нами сотрудничают выдающиеся ученые. Безусловно, совместная работа позволит "ФосАгро" быстро и эффективно внедрять новые технологии, находиться в авангарде научно-технического прогресса для решения амбициозных задач.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области:

- Правительство региона одной из приоритетных задач видит перезагрузку системы подготовки кадров для решения задач в рамках новых инвестиционных проектов, которые в ближайшее время будут реализованы в Арктической зоне РФ. Наступает совершенно новая стадия экономики научных исследований, поэтому принципиально важно, чтобы и Кольский научный центр, и крупнейший работодатель, которым является компания "ФосАгро", благодаря тесному сотрудничеству осваивали новые технологии. Еще одной первоочередной задачей является максимальное развитие прикладных исследований, позволяющих воспитывать кадры для новой экономики Заполярья и всей России.

На правах рекламы