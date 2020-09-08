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Информационное сообщение

Российская газета - Экономика Северо-Запада № 200(8254)

Акционерное общество "Архангельский целлюлозно-бумажный комбинат", юридический адрес: 164900, Архангельская обл., г. Новодвинск, ул. Мельникова, д. 1, информирует неопределенный круг лиц о проведении общественных слушаний и обсуждений материалов обоснования хозяйственной деятельности "Проведение ремонтных дноуглубительных работ у причала АО "Архангельский ЦБК" в акватории реки Северная Двина" по вопросу оценки воздействия на окружающую среду намечаемой деятельности.

Дноуглубительные работы планируется проводить на акватории р. Северная Двина в районе расположения причала АО "Архангельский ЦБК". Причал расположен в границах производственной площадки и является собственностью предприятия. Используется причал для выгрузки грузов, поступающих на предприятие баржами и самоходными судами. Проведение ремонтных дноуглубительных работ является одним из видов хозяйственной деятельности предприятия.

В соответствии с Постановлением главы муниципального образования "Город Новодвинск" от 31 августа 2020 года № 25 проведение общественных слушаний запланировано на 17 часов 00 минут. 15 октября 2020 года в актовом зале администрации муниципального образования "Город Новодвинск" по адресу: Архангельская обл., г. Новодвинск, ул. Фронтовых бригад, д. 6, корп. 1).

Для подготовки окончательного варианта материалов по оценке воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной деятельности замечания и предложения принимаются начиная с первого рабочего дня, следующего за днем официального опубликования (обнародования) вышеуказанного Постановления о проведении общественных слушаний, но не позднее чем за два рабочих дня до дня проведения общественных слушаний в виде почтового отправления по адресу: 164900, Архангельская обл., г. Новодвинск, ул. Фронтовых бригад, д. 6, корп. 2, каб. 10, или в виде электронного сообщения на электронный адрес: m.zaytseva@novadmin.ru.

Регистрация граждан, выразивших желание выступить на общественных слушаниях, осуществляется ежедневно в рабочие дни с 8 часов 30 минут до 16 часов 45 минут (с перерывом с 12 часов 30 минут до 13 часов 30 минут) в течение 10 дней с даты официального опубликования вышеуказанного Постановления по адресу: 164900, Архангельская обл., г. Новодвинск, ул. Фронтовых бригад, д. 6, корп. 2, каб. 10.

Материалы оценки воздействия на окружающую среду будут доступны для ознакомления до 16 часов 00 минут 12.10.2020 по адресу: Архангельская обл., г. Новодвинск, ул. Мельникова, д. 1, каб. 816.

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