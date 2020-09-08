Калининградские таможенники задержали 16 кг янтаря при вывозе в Литву

Фото: Отделение по связям с общественностью Калининградской областной таможни

Контрабандный янтарь-сырец нашли калининградские таможенники в грузовом автомобиле на российско-литовской границе.

Как сообщили в отделении по связям с общественностью Калининградской областной таможни, попытку незаконного вывоза солнечного камня пресекли на таможенном посту международного автомобильного пункта пропуска "Советск".

16,5 килограмма необработанного камня были спрятаны в тайнике грузового автомобиля, следовавшего в Литву. В специально оборудованной полости под спальным местом за сиденьем водителя обнаружился янтарь дорогих, средних и крупных фракций, тщательно упакованный в 19 пластиковых пакетов.

Владельцем товара оказался водитель фуры - гражданин Российской Федерации. Весь янтарь изъят и направлен на экспертизу.