Калининградские переработчики отходов сетуют на усложенение порядка сбора документов, необходимых для вывоза товаров из вторсырья в другие российские регионы. Можно ли исправить ситуацию, выясняла корреспондент "Российской газеты".

Для того чтобы получать прибыль из мусора, нужно приучить потребителей к его раздельному сбору. Фото: Сергей Николаев/РГ

Калининградские отходы и произведенные из них товары таможня начала относить к категории иностранных в 2018 году, когда вступил в силу новый Таможенный кодекс Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Предпринимателей обязали платить пошлины и таможенный НДС, чтобы вывезти вторсырье в "большую Россию".

Другой путь - доказать, что мусор не прибыл из-за пределов ЕАЭС и не попал под беспошлинный режим особой экономической зоны, действующей на территории региона. Но сделать это сложно. Ведь переработчики собирают отходы у населения и фирм, и не всегда этот процесс можно зафиксировать на бумаге.

Проблему неоднократно обсуждали и на региональном, и на федеральном уровне. И вот решение, казалось бы, нашлось. Правительство региона, Калининградская торгово-промышленная палата, Минфин РФ и ФТС России согласовали перечень документов, которые подтверждают, что калининградские изделия из вторсырья имеют статус товаров ЕАЭС. Но предприниматели заявили: работать проще не стало.

- Один из пунктов перечня носит открытый характер, - комментирует ситуацию председатель Регионального Союза переработчиков отходов Калининградской области Святослав Лавриненко. - Требуется представить экспертные документы Калининградской ТПП, которые содержат сведения о вторичном сырье, полученном на территории ОЭЗ, а также об изготовленных из него товарах. Но нигде не регламентируется, какие бумаги может запросить Калининградская ТПП у переработчика, чтобы подготовить экспертные документы. Глубину этих сведений палата определяет самостоятельно. В результате процедура не упростилась. Наоборот, если раньше мы могли обращаться в различные лицензированные экспертные организации, чтобы доказать "евразийский" статус наших изделий, сейчас - только в одну. Необходимо создать рабочую группу, в состав которой войдут представители регионального правительства, торгово-промышленной палаты и таможни, а также субъекты бизнеса. Если группа разработает закрытый перечень документов, достаточных для прохождения экспертизы, это существенно упростит и ускорит процедуру.

Региональному министерству экономического развития, промышленности и торговли проблема известна. Сейчас вопрос прорабатывают с Калининградской ТПП и Союзом переработчиков отходов региона.

- В ближайшие дни по новым правилам будет оформлена первая отправка изделий из вторсырья, оценим этот процесс , - подчеркивает глава министерства Дмитрий Кусков.

Есть и еще одна проблема. Новые правила касаются только готовой продукции. А мусор, раздельно собранный на территории области, до сих пор остается "невыездным", что сдерживает развитие множества социальных инициатив бизнеса. Яркий пример - экологический проект "Зеленое дело", благодаря которому калининградцы могут сдать на переработку полезные отходы весом более пяти килограммов, не выходя из своих квартир.

- До 2018 года наши экомобили вывозили все виды макулатуры, полиэтилена и пластика, - рассказывает руководитель проекта Олег Пауков. - То, что не перерабатывалось в Калининградской области, уходило в другие субъекты РФ.? После 2018 года мы вынуждены были ограничиться отходами, востребованными на территории Калининградской области. А таковых немного. Я очень надеюсь, что в ближайшее время таможня перестанет относить калининградские отходы к иностранным товарам.

Это избавит наши полигоны от вторсырья, которое нельзя переработать внутри региона, но можно превратить во что-то полезное в других субъектах РФ.

Но почему бы в эксклаве не активизировать переработку "невыездных" отходов? Как поясняют эксперты, продукция из вторсырья практически всегда стоит дороже аналогов из первичного сырья.

Калининградцам и раньше было непросто конкурировать со своими товарами на российском рынке, а когда к себестоимости добавились таможенные пошлины, рентабельность стала отрицательной. Из-за этого, в частности, в регионе закрылись несколько предприятий по переработке покрышек, ушло полистирольное направление.

Что касается европейского рынка, в странах Евросоюза существуют различные льготы и квоты для местных переработчиков отходов. За счет мер поддержки европейские товары, в том числе произведенные из калининградских отходов, стоят дешевле калининградских товаров. Неудивительно, что игроки рынка рециклинга российского эксклава предпочитают продавать вторсырье, не инвестируя в производство конечной продукции.

Но есть и исключения. Предприятие, которое возглавляет Святослав Лавриненко, запускает линию по переработке стекла и выпуску стеклобетона. Раньше этот вид отходов в Калининградской области вообще не использовался, занимая немало места на полигонах.

- Мы готовы производить множество изделий, которые используются при благоустройстве населенных пунктов, - продолжает Святослав Лавриненко. - Это и лавочки, и различные малые архитектурные формы, и контейнерные площадки. Если продавать их в розницу, продукция будет стоить дороже аналогов из обычного бетона. Но при наличии массового спроса себестоимость изделий из стеклобетона существенно снизится. Поэтому очень важна поддержка на уровне региона, федерального центра, различные квоты и преференции в рамках мероприятий с участием госбюджета.

О том, что система рециклинга нуждается в поддержке, говорит и пример Олега Паукова. В 2019-м власти региона и Калининграда на условиях софинансирования закупили контейнеры для пластика, металла и бумаги. Их установили на 60 действующих контейнерных площадках. Конкурс на вывоз и дальнейшую сортировку вторсырья выиграло "Зеленое дело".

- Изначально мы не должны были получать плату от регионального оператора, - рассказывает Олег Пауков. - Предполагалось, что проект окажется в выигрыше за счет того, что на сортировку будет поступать больше вторсырья. Но началась пандемия, цены на сырье на калининградском рынке снизились в два раза, и деятельность по обслуживанию городских контейнеров стала убыточной. Какое-то время мы покрывали убытки за счет доходов от нашей текущей деятельности - вывоза отходов из домов и офисов. Однако в результате "Зеленое дело" едва не стало банкротом. К счастью, ситуацию удалось урегулировать. Неравнодушные горожане и предприниматели поддержали проект деньгами, а регион объявил о выделении субсидий компаниям, обслуживающим региональную систему раздельного сбора отходов. Мы планируем подать заявку на этот конкурс.