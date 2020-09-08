Новости

Google объяснил ограничения на показ фильма "Беслан" 14:16
Прокуратура Москвы примет решение об обжаловании приговора Ефремову 14:16
Врио главы Приангарья: За каждое срубленное на Байкале дерево надо высаживать три 14:02
Путина поблагодарили за новое здание школы в Тулуне 13:51
Российскую вакцину от COVID-19 для детей начнут испытывать в 2021 году 13:49
Центр "Вектор" опубликовал фотографии вакцины от коронавирусной инфекции 13:49
Tesla назвали самой опасной компанией в мире 13:02
Песков заявил об отсутствии контактов Москвы и Координационного совета Беларуси 12:58
Михаила Ефремова приговорили к восьми годам лишения свободы 12:56
Москалькова обсудила с президентом Татарстана правозащитные темы 12:50
Готовится новая экранизация романа "Голова профессора Доуэля" 12:50
Готовившего теракт в красноярской школе подростка взяли под арест 12:39
Детский омбудсмен и генпрокурор заключили соглашение о сотрудничестве 12:37
В учениях "Кавказ-2020" примут участие военные девяти государств 12:31
Суд не поверил, что Ефремов сидел на пассажирском сиденье 12:28
Лукашенко дает интервью российским журналистам 12:27
Жительницу Урала оштрафовали за отсутствие данных о COVID-статусе 12:26
В Лондоне пройдет крупнейший в мире виртуальный марафон 12:22
Начались задержания у суда в Москве, где объявляют приговор Ефремову 12:20
На ВДНХ отметят 85-летие Германа Титова 12:12
В США подросток сорвал онлайн-обучение у целого округа 12:08
Вышел трейлер "Глорий" с Джулианной Мур и Алисией Викандер 11:55
Лаврову вручили высшую награду Республики Кипр 11:53
Михаила Ефремова признали виновным по делу о ДТП 11:42
Вышел русский трейлер драмы "Гнездо" с Джудом Лоу 11:25
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Зарплаты российских бюджетников с 1 октября будут проиндексированы
Зарплаты российских бюджетников с 1 октября будут проиндексированы
Фото: Каким стал обновленный Северный речной вокзал в Москве
Фото: Каким стал обновленный Северный речной вокзал в Москве
Автовладельцы смогут оформлять мелкие аварии онлайн
Автовладельцы смогут оформлять мелкие аварии онлайн
08.09.2020 13:50

Разбор по кирпичику

Минстрой РФ назвал способы увеличения жилищного строительства в регионах на примере Поморья
Текст: Марина Ледяева (Архангельская область)
Российская газета - Экономика Северо-Запада № 200(8254)
С начала года темпы ввода жилья в Поморье снизились на 23 процента: об этом говорилось в августе на встрече президента Владимира Путина с врио губернатора Архангельской области Александром Цыбульским. Одним влиянием пандемии это не объяснить, поскольку в целом по стране снижение составило только 11 процентов. При этом скорость выхода из строя ветхих домов, в которых еще живут люди, наоборот, растет с каждым годом. В результате возник дисбаланс: старого жилья в регионе все больше, а строительство нового замедлилось. Эта ситуация стала поводом для экспертного анализа на площадке областного правительства с участием министра строительства и ЖКХ РФ Владимира Якушева.

Строительную отрасль лихорадит и в других субъектах, а такой разбор на местах помогает найти решение общих проблем. По словам министра, главной темой дискуссий с регионами становятся как раз объемы ввода жилья. Целевые показатели "жилищного" нацпроекта под силу далеко не всем, однако планку могут и снизить:

Фото: iStock
Поправки в Жилищный кодекс могут ускорить очередь на жилье

- Отрасль переживает очень важный период: горизонт планирования расширен до 2030 года, и к октябрю надо представить новые паспорта нацпроекта. Так что у нас появилась возможность в диалоге с регионами еще раз оценить наши ресурсы, все взвесить и снова рассмотреть показатели, - отметил Владимир Якушев.

Для массового строительства нужен целый ряд слагаемых: добросовестные застройщики, свободная земля, спрос на жилье и доступные финансы.

Как и ожидалось, серьезной встряской для отрасли стал переход на проектное финансирование.

Прежде застройщики возводили дома на деньги дольщиков по принципу "утром - деньги, вечером - квартиры". Теперь компании должны строить на кредитные средства. А многие из них никогда не кредитовались и даже не представляют, как это делается.

С переходом на новую систему выдача разрешений на строительство в Поморье упала в разы, сообщил глава профильного облминистерства Денис Гладышев. Заключенных контрактов с проектным финансированием - единицы. Если крупный бизнес более или менее приспособился к новым условиям, то компании, которые строят по одному дому в год, порой не понимают, как им работать дальше.

Для массового строительства нужен целый ряд слагаемых: добросовестные застройщики, свободная земля, спрос на жилье и доступные финансы

- У нас был переходный период, как и у всех застройщиков страны, сейчас переключаемся на новую модель, - поделился опытом руководитель крупного холдинга Александр Фролов. - В Архангельске и Северодвинске мы строим примерно 80-90 тысяч квадратных метров, из них 50 тысяч - по прежней схеме. Остальная площадь заявлена на проектное финансирование, банки рассматривают документы. Отмечу, что сама финансовая модель сложная, все идет долго и тяжело. Нам пришлось создать отдел проектного финансирования. Ведь его надо не просто получить, но еще и грамотно сопровождать.

Директор небольшой компании Григорий Тарасулов считает, что процедура получения проектного финансирования слишком зарегламентирована для застройщиков. При этом для банков правила игры, наоборот, четко не определены. Но главную проблему представители отрасли видят в том, что финансировать региональные стройки попросту невыгодно.

- Все объекты, которые мы строим, низкомаржинальные. Их рентабельность составляет в лучшем случае 10-15 процентов, поэтому банкам с нами работать неинтересно. Нашей компании получить проектное финансирование пока не удалось. Недорогие кредиты - это благо для крупных городских агломераций. Но регионам было бы целесообразно предоставить право самим решать, на каких условиях строить, - полагает Григорий Тарасулов.

В ответ на это глава Минстроя РФ пояснил, что возврата к долевому строительству уже точно не будет и застройщикам придется перестраивать свою экономику. Более того, именно от успеха проектного финансирования зависит будущее отрасли, заявил Владимир Якушев. При этом он согласился, что пока система не работает так, как надо.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
Мишустин выделил 50 миллиардов рублей на расселение аварийных домов

- Если мы не раскрутим проектное финансирование в регионах, все остальные меры по стимулированию отрасли не будут иметь смысла. В строительной цепочке появились банки, и заказчики должны получать у них финансирование. Пока вся система не заработает на автомате, мы ничего не построим. При этом банковский сектор должен понимать, что строительство жилья - не только экономика, но и важнейшая социальная задача. Нельзя потерять застройщиков с хорошей репутацией, не имеющих обманутых дольщиков. Необходимо выстроить взаимодействие между строительным сообществом и банками, а в случае отказов подробно разбирать каждый кейс, - отметил Владимир Якушев.

Министр также сообщил, что уже в этом году низкомаржинальные проекты с рентабельностью менее 15 процентов будут субсидироваться. Кроме того, не все застройщики участвуют в действующей программе субсидирования процентной ставки по кредитам, а это тоже весомая поддержка.

Представители банков, со своей стороны, назвали основную причину отказов в проектном финансировании - неготовность компаний к вопросу кредитования в целом из-за отсутствия практики. Чтобы это исправить, банкиры проводят обучающие мероприятия - этакий кредитный ликбез.

Еще одна проблема строительного рынка Архангельска - более половины квартир в новостройках остаются нераспроданными. При этом спрос на жилье в городе есть. Специалисты объясняют такой парадокс большим числом отказов в ипотеке - 30 процентов заявок при среднероссийском показателе в пять процентов.

В регионах Правительство Минстрой Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Архангельская область

Главное сегодня

Мишустин утвердил программу льготного лизинга для легкой промышленности
Прокуратура Москвы примет решение об обжаловании приговора Ефремову
За сутки в России подтверждено 5099 случаев COVID-19 в 83 регионах
Самозанятых с небольшим доходом предложили освободить от налога
Агрорынок ожидает самого низкого с 2017 года урожая подсолнечника