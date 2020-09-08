На Пискаревском кладбище открыли новые мемориальные плиты

Сегодня, в День памяти жертв блокады, на Аллее Памяти Пискаревского кладбища в Санкт-Петербурге состоялась торжественно-траурная церемония возложения цветов и венков.

После этого были открыты две новые мемориальные плиты в память о защитниках Ленинграда - воинах из Сталинградской и Ростовской областей. Традиция устанавливать мемориальные плиты на Аллее Памяти Пискаревского кладбища от городов и регионов России, а также других стран, ведется с 2003 года.

- 8 сентября 1941 года - скорбный день в истории нашего города. 79 лет назад сомкнулось блокадное кольцо, - комментируют в Смольном. - Ленинград защищали воины из всех регионов нашей большой страны.

Власти Санкт-Петербурга также сообщили о планах по дальнейшему развитию экспозиции музея "Штаб обороны Ленинграда", расположенного в бомбоубежище Смольного. Вчера экспозицию посетили внуки маршала Говорова - Леонид и Алексей Говоровы. Они дадут свои предложения относительно будущего музея.