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08.09.2020 12:44
Рубрика: Власть

Новая атомная подводная лодка "Казань" прошла испытания в Белом море

Текст: Марина Ледяева (Архангельская область)

Многоцелевая атомная подводная лодка "Казань", построенная в Северодвинске, провела ходовые испытания в Белом море.

Фото: Максим Воркунков
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Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Северный флот, во время выхода в Белое море экипаж выполнил плавание в надводном и подводном положении. Также были отработаны элементы задачи курса боевой подготовки. Произведен замер ряда технических параметров АПЛ - в частности, определена шумность подводного хода.

Во время выхода в море новую субмарину сопровождали подводный крейсер "Дмитрий Донской" и суда обеспечения Беломорской военно-морской базы.

Выполнив все задачи, корабли вернулись на базу в Северодвинск.

Многоцелевая АПЛ "Казань" - головной корабль модернизированного проекта 885 "Ясень-М". Его должны были передать Северному флоту в 2019 году, но испытания затянулись, и ввод корабля в боевой состав перенесли на декабрь 2020-го.

Корабли проекта оснащены крылатыми ракетами "Калибр" и "Оникс", участвовали в испытаниях новейшего гиперзвукового ракетного комплекса "Циркон".

В регионах Власть Безопасность Армия Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Архангельская область

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