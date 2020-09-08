Новая атомная подводная лодка "Казань" прошла испытания в Белом море

Многоцелевая атомная подводная лодка "Казань", построенная в Северодвинске, провела ходовые испытания в Белом море.

Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Северный флот, во время выхода в Белое море экипаж выполнил плавание в надводном и подводном положении. Также были отработаны элементы задачи курса боевой подготовки. Произведен замер ряда технических параметров АПЛ - в частности, определена шумность подводного хода.

Во время выхода в море новую субмарину сопровождали подводный крейсер "Дмитрий Донской" и суда обеспечения Беломорской военно-морской базы.

Выполнив все задачи, корабли вернулись на базу в Северодвинск.

Многоцелевая АПЛ "Казань" - головной корабль модернизированного проекта 885 "Ясень-М". Его должны были передать Северному флоту в 2019 году, но испытания затянулись, и ввод корабля в боевой состав перенесли на декабрь 2020-го.

Корабли проекта оснащены крылатыми ракетами "Калибр" и "Оникс", участвовали в испытаниях новейшего гиперзвукового ракетного комплекса "Циркон".