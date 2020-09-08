Петербург примет первую с начала пандемии строительную конференцию всероссийского масштаба

В Петербурге 10 и 11 сентября пройдет первая с начала пандемии встреча строительного комплекса страны с органами власти и общественными организациями. Сотни делегатов очно и онлайн примут участие в XI конференции "Российский строительный комплекс", проводимой в рамках форума "Устойчивое развитие", а также в работе XIX Всероссийского съезда саморегулируемых организаций. В прошлые годы на конференции проходили жаркие дискуссии, принимались ключевые для отрасли решения. Сейчас внимание к мероприятию еще выше, ведь вопросов накопилось много и долгие месяцы участники рынка не могли их обсудить из-за ограничительных мер. О том, какие проблемы будут подниматься на круглых столах, секциях и в кулуарах, рассказал "РГ" председатель оргкомитета конференции, вице-президент Национального объединения строителей (НОСТРОЙ) Антон Мороз.

Антон Михайлович, какие ключевые вопросы будут обсуждаться на конференции, что планируется включить в резолюцию?

Антон Мороз: В период пандемии жизнь строительного комплекса серьезно изменилась, поэтому в резолюцию по итогам конференции будут включены в первую очередь тезисы о необходимости постпандемийной поддержки строительной отрасли. Также будут обсуждаться вопросы ценообразования, займов по линии СРО, проблемы субсидирования кредитов и необходимость сохранения льготной ипотеки на более длительный период, снижение вступительных взносов для ипотечных кредитов. В повестке дня и вопросы, связанные с развитием технологичности и инновационности строительства, причем как в масштабах каждой компании, так и на государственном уровне, обсудим и кадровое обеспечение. Каждый из этих вопросов крайне важен для отрасли, по каждому из них будет сформировано предложение для правительства России, выраженное со стороны конференции в виде резолюции.

В этот раз пленарное заседание начнется с обсуждения преодоления экономического кризиса. Сильно ли он ударил по строительной отрасли?

Антон Мороз: Несмотря на то что отрасль не была напрямую включена в число наиболее пострадавших от пандемии коронавируса, весенние и летние месяцы были пройдены очень непросто. Строительным компаниям пришлось пересмотреть организацию работы на площадках, из-за закрытых границ мы потеряли большое количество рабочих рук. Экономические же последствия оказались связаны не столько с пандемией, сколько с общими ограничениями, что привело к снижению доходов населения, также были потеряны источники финансирования от наших партнеров из других стран, определенное напряжение возникло с поставками строительных материалов, использованием оборудования из-за рубежа. Но строительная отрасль достаточно четко справляется с этими вызовами, перед компаниями стоит много задач, касающихся как нацпроектов, так и государственного заказа. Конечно, работы предстоит очень много.

Вы затронули вопрос продления субсидирования процентной ставки. Мнения на этот счет очень разные, в том числе и такие, что пролонгация программы закончится финансовым пузырем.

Антон Мороз: Любое субсидирование процентной ставки - это своеобразный пузырь, и мы понимаем, что закредитованность населения резко выросла. При этом важно учитывать, что не весь объем построенного жилья сейчас полностью раскупается. И причина этого в первую очередь в том, что у граждан нет средств на покупку квартиры, хотя желание купить есть. Мы видим, что основной объем покупаемых квартир проходит через систему ипотечного кредитования, что не может не волновать.

Пока же субсидирование процентной ставки - это реальная мера поддержки, которая позволяет развиваться рынку жилищного строительства. Но, естественно, нужно соблюдать статус-кво между предоставлением таких ипотечных кредитов и оценкой финансовых возможностей гражданина. Я считаю, что субсидирование ипотечной ставки в нынешних условиях должно быть разумно продолжено. При этом, конечно, мы ждем, что будут приняты дополнительные меры по участию государства в выкупе построенного жилья, которое пока пустует. Это тоже крайне важный вопрос. Но нужно понимать, что покупка должна осуществляться по адекватной для застройщиков цене, позволяющей покрыть свои расходы при минимальной маржинальности этого строительства. Нужны системные проекты по развитию государственной политики в этом направлении.

Перед компаниями стоит много задач, касающихся как нацпроектов, так и госзаказа. Конечно, работы предстоит очень много

Естественно, помимо субсидирования и предоставления льготной ставки по ипотечному кредитованию, необходимо отрабатывать другие механизмы, такие как арендное жилье или социальный наем, покупка юридическими лицами жилья и создание резервного фонда, в том числе и государственного.

Насколько реально появление арендного жилья и наемных домов?

Антон Мороз: Про арендное жилье мы говорим уже больше 10 лет, хотя только сейчас начинаем наблюдать какие-то подвижки в этом направлении, притом что у нас есть колоссальный рынок такой недвижимости в теневом сегменте.

Главная проблема, что наемные дома, где квартиры сдаются в аренду, окупаются около 20 лет, и бизнесу это крайне невыгодно, хотя, опять же, по-разному можно строить модели окупаемости. Если этот показатель дойдет до семи-восьми лет, то бизнес начнет такими инструментами пользоваться. Но государство, например, вполне может само строить такие дома и обеспечивать госзаказ или получастный - полугосударственный заказ. Такие дома можно использовать для создания маневренного фонда или локаций, где будут располагаться зоны промышленного роста. Но для реализации таких проектов нужно синхронизированное развитие с программами дорожного, логистического и транспортного обеспечения, промышленного роста, требуется планирование в масштабе страны.

Один из круглых столов конференции будет посвящен ценообразованию в строительстве. Растет ли себестоимость работ?

Антон Мороз: Ценообразование - это один из самых больных вопросов. Тема недооцененности строительных работ, проектно-изыскательных работ красной линией проходит на всех совещаниях, которые проводятся с нашим участием. Конечно, мы заинтересованы в том, чтобы государство при размещении госзаказов использовало реальные цены и ориентировалось на фактическую стоимость строительных работ и материалов. Мы в ежедневном режиме сообщаем и Минстрою, и Главгосэкспертизе, которые являются основными игроками в определении политики ценообразования, где и в каких регионах какие фактические материальные и временные затраты несут исполнители. В целом мы в рамках соглашений между Минстроем и Главгосэкспертизой можем влиять на эти процедуры, при НОСТРОЙ создан департамент ценообразования. Сейчас наша приоритетная задача - сделать ценообразование максимально понятным и прозрачным, чтобы строители не отказывались выходить на торги, заявлялись на них, участвовали в конкурентной борьбе и выполняли работы в соответствии со всеми нормами.

Год назад на X конференции "Российский строительный комплекс" в центре внимания была тема эскроу-счетов. Мы уже год живем по новому законодательству. Привык ли бизнес к этой системе?

Антон Мороз: Бизнес привыкает к проектному финансированию. Мы научились работать с банками, выстроили системную работу, особенно в крупных регионах. Более того, в пандемию именно наличие проектного финансирования помогло многим строительным компаниям без потерь пройти этот сложный промежуток времени, поскольку их стройки были обеспечены деньгами банковских структур.

Сейчас более 40 процентов жилья строится по новым моделям финансирования, и этот показатель с каждым днем увеличивается. Тем не менее осталось много вопросов, требующих решения. Например, не все просто с использованием данной модели в ряде регионов, например в Архангельской области, где маржинальность строительства невысока. Нужно конкретное решение для бизнеса, работающего в моногородах или в таких регионах.

Также в рамках форума мы в очередной раз будем обсуждать тему поэтапного открытия эскроу-счетов. В принципе, маленькие подвижки в этом есть. Теперь застройщикам будут выплачивать средства до момента регистрации, после сдачи объекта в эксплуатацию, тем не менее мы считаем, что поэтапное открытие эскроу-счетов - это важный момент, и будем дальше двигаться в решении этого вопроса.

В этом году под новым ракурсом стала рассматриваться тема миграции. Повлиял ли отъезд иностранных рабочих на строительный рынок или мигрантов заместили россияне?

Антон Мороз: К сожалению, работники из регионов страны не смогли заменить иностранцев. Полностью отказаться от мигрантов, с учетом наших масштабов строительства, мы если и сможем, то явно не в ближайшие два-три года, это вопрос десятилетий. У нас мало профтехучилищ, которые обеспечивают страну квалифицированным кадровым составом. Несмотря на то что рынок труда в этой области в основном представлен мигрантами, ряд профессий очень перспективен для российских специалистов благодаря высоким зарплатам.

Мы считаем, что нужно создать кластеры развития рабочих специализаций в регионах с активным строительством, например в Ленинградской области. Это бы сейчас, в пику времени, привело к созданию еще одной точки экономического роста, можно было бы готовить рабочих специалистов не только для Петербурга и Ленобласти, но и для всей страны.

Важно

XI Всероссийская конференция "Российский строительный комплекс: повседневная практика и законодательство" пройдет с соблюдением эпидемиологических требований. 10 сентября состоятся тематические круглые столы, 11 сентября - пленарное заседание в формате "открытого микрофона" с возможностью задавать вопросы по острым проблемам отрасли. Участие в качестве слушателей бесплатное. Обязательна регистрация на сайте www.rskconf.ru. Предусмотрена онлайн-трансляция мероприятия.