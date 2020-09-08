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08.09.2020 13:55

Как мотивировать сотрудника

По мнению экспертов, треть рабочего времени тратится впустую
Текст: Алексей Стригин (Санкт-Петербург)
Российская газета - Экономика Северо-Запада № 200(8254)
Сервис SuperJob выяснил у россиян, какая часть их рабочего времени тратится на обязанности, выполнение которых не имеет никакого смысла. Россиян, которые считают, что каждая минута их рабочей деятельности наполнена смыслом, - менее половины (47 процентов). По оценкам 53 процентов респондентов, на бесполезный труд в среднем тратится почти треть рабочего времени (31 процент).

Каковы же причины, вынуждающие опрошенных быть столь категоричными в своих ответах?

Прежде всего, эта сама организация труда. Так или иначе, нам приходится заниматься не только творчеством, но и необходимой рутиной - будь то оформление документов или написание отчетов.

Спасти ситуацию в данном случае помогают цифровые ассистенты, то есть прикладные программы, уже сейчас они могут распознавать не только текстовые, но и голосовые команды на привычном для пользователя языке, самостоятельно обрабатывать их и выдавать одно или несколько решений поставленной задачи, уверен Павел Гонтарев, управляющий директор "Mail.ru Цифровые технологии".

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Однако в автоматизации процессов есть свои нюансы.

- Автоматизация процессов - гарантированный способ улучшить работу сотрудников, создать комфортную среду в команде, в офисе в целом. Но есть в этом способе и определенные сложности. Перед тем как автоматизировать любой процесс, нужно навести порядок "на бумажке". Сама по себе автоматизация не решит проблему бардака в процессах. Если вы автоматизируете хаос, то вместо порядка получите автоматизированный хаос, - предупреждает Денис Голубцов, директор по развитию акселератора таргетированных продаж Selvery.

Более "естественным" способом сократить число ненужных действий, по словам Сергея Майдебура, директора по цифровой трансформации бизнеса ООО "Байкал-Сервис ТК", является элементарный аудит рабочего времени - как со стороны руководства, так и со стороны самих сотрудников, ведь в эффективности рабочего процесса заинтересованы все стороны. Так, компании, утверждает эксперт, удалось сократить поток сопроводительных документов до 15 процентов от первоначальных объемов только путем опроса своих клиентов.

О необходимости обратной связи между сотрудниками и руководством говорит и Федор Спиридонов, управляющий партнер группы компаний SRG. По мнению эксперта, "кто-то не понимает, за что его поощряют или наказывают, кто-то не видит своих возможностей для развития, а кто-то, наоборот, переоценивает себя". Регулярная оценка персонала позволяет сотрудникам разных уровней жить "в одном времени", понимать друг друга, договариваться и решать спорные моменты, что, в свою очередь, положительно отразится на общей эффективности компании.

Такой подход Григорий Лобачев, сооснователь проекта CRM Пачка, называет "не делать лишней работы и не позволять ее делать другим".

- То есть мы предпочтем, чтобы сотрудники не делали ничего, чем что-то формальное или бесполезное. На практике это выглядит как развитая система коммуникаций по всем вопросам внутри команды, - объясняет Лобачев.

Неопределенность и отсутствие мотивации называет главными причинами бездарной потери рабочего времени Тимур Валеев, эксперт Ассоциации психоаналитического коучинга и бизнес-консультирования, отмечая громадную разницу условий работы госслужащих и тех, кто работает в частном бизнесе.

Важно мерить эффективность не рабочими часами, а результатом

Быть прозрачными в целеполагании легче, если организация небольшая: так сотрудники живут "в одном потоке" и легче видят общую цель, полагает Константин Анохин, коммерческий директор NGENIX, утверждающий что, если линейные сотрудники не могут рассказать о конечном результате своих действий и его влиянии на бизнес компании, они не смогут определить, на чем концентрироваться и как приоритизировать задачи - отсюда и ощущение "бессмысленности" и "бесполезности".

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И если неопределенность лечится прозрачностью рабочих процессов, то над мотивацией сотрудника нужно поработать чуть больше. В компаниях, где не игнорируют потребности персонала, производительность выше на восемь, а текучесть кадров ниже на 14 процентов, напоминает Александр Бочкин, генеральный директор IT-компании "Инфомаксимум".

На внутреннюю мотивацию большое влияние оказывает степень свободы и самостоятельности в принятии решений. Многочисленные исследования, в том числе исследование, проведенное LinkedIn, показывают, что именно степень автономности во многом определяет готовность человека долго оставаться в компании, поясняет Екатерина Гришина, эксперт Всероссийской академии внешней торговли Минэкономразвития России. Немаловажно создание на любом рабочем месте возможностей проявить свои таланты и вырасти. Этому может способствовать сбор предложений, система непрерывных улучшений, карьерные лифты.

С другой стороны, быть эффективным 24/7 - задача из области фантастики, примиряет все стороны дискуссии Кристина Соколова, директор департамента по управлению персоналом "Техносерв Консалтинг".

- Часто для достижения результата нужно провести в раздумьях и покое не один день, а иногда "светлая мысль" приходит, когда ты делаешь что-то бесполезное на первый взгляд, например рисуешь человечков на салфетке, - уверена эксперт. Ведь согласно данным различных исследований, сотрудник эффективен лишь половину рабочего времени - вне зависимости от того, как он сам это рабочее время оценивает. Современный руководитель, утверждает психолог Екатерина Цаюкова, должен мерить эффективность не рабочими часами, а полученным результатом.

Главное - найти, кто в этой эффективности действительно заинтересован.

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