Под Калининградом в ДТП с школьным автобусом пострадали шестеро детей

В Калининградской области произошло ДТП с участием школьного автобуса. Пострадали шесть несовершеннолетних пассажиров, все они получили легкие телесные повреждения. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по региону.

Инцидент случился вчера, 7 сентября, в 14.35 в Гурьевском районе. 66-летний водитель автобуса марки "ПАЗ" при разъезде с встречным автомобилем не справился с управлением. Автобус съехал с дороги и столкнулся с деревом.

Незначительные травмы, не угрожающие жизни, получили школьники в возрасте от семи до пятнадцати лет. Дети будут лечиться амбулаторно. Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства ДТП.