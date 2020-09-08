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08.09.2020 16:53
Рубрика: Культура

"Санктъ-Петербургъ опера" откроет сезон обновленным "Петром Первым"

Текст: Евгений Малышев (Санкт-Петербург)
Камерный музыкальный театр "Санктъ-Петербургъ опера" открывает двери для зрителей: новый 34-й сезон начнется возобновлением постановки, с которого началась жизнь театра в особняке барона фон Дервиза на Галерной улице. 16 сентября меломаны услышат самый неизвестный шедевр Гаэтано Доницетти "Петр Первый, или Невероятные приключения русского царя".
Фото: Сергей Николаев/РГ Фото: Сергей Николаев/РГ
Фото: Сергей Николаев/РГ

В перечне работ великого итальянского мастера бельканто эта опера появилась после того, как ее партитуру по частям собрал и восстановил худрук театра Юрий Александров. Режиссер поделился с РГ забавными подробностями возрождения "Петра Первого".

Фото: Геликон-опера
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- Я слышал, что такая опера Доницетти существовала, но была утрачена. Вернуть шедевр, посвященный России великим мастером - он назвал ее "Петр Великий, царь русский, или Ливонский плотник" - было для меня вопросом чести. Все следы вели в библиотеку венецианского театра Ля Фениче. Обратившись туда, я понял, как похожи итальянцы и русские. На мой запрос ответили утвердительно, но добавили: "Вы знаете, у нас в 1823 году был пожар и с той поры мы библиотеку еще полностью не разобрали". Я поинтересовался ценой вопроса - она составила пять тысяч долларов - и через некоторое время передо мной лежали полтора акта оперы, поставленной в 1819 году по пьесе Александра Дюваля". Оставшееся пришлось собирать по всей Италии, но работа увенчалась успехом. "Петр Первый" был официально включен в реестр работ Доницетти, а мне вручили золотую медаль имени композитора.

Белькантовая опера - театральный труд, требующий особо тщательного подхода после коронавирусного простоя. "Наши исполнители выходят в новый сезон в достойной форме, - отмечает управляющая труппой театра Ольга Воробьева. - Уже два месяца шесть раз в неделю в нашем театре звучит весь репертуар, пусть его и не слышали зрители. Нам пришлось приложить много сил, но мы в принципе привыкли напряженно трудиться, так что для нас привычный темп работы продолжался независимо от эпидемии".

В этом сезоне поклонники театра также смогут увидеть яркую премьеру - Юрий Александров ставит "Электру" Рихарда Штрауса. Сейчас идут интенсивные репетиции этой оперы, признанной одной из наиболее трудных для исполнения.

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