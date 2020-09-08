Северный флот проследит за кораблями НАТО в Баренцевом море

Северный флот ведет наблюдение за отрядом боевых кораблей НАТО, которые зашли в Баренцево море. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информацию Национального центра управления обороной РФ.

По данным центра, отряд кораблей ОВМС НАТО во главе с эсминцем УРО (ПРО) "Ross" ВМС США зашел в Баренцево море 7 сентября.

Как правило, официальным поводом для подобных визитов служит "совместный контроль за морской, воздушной и подводной обстановкой". Однако, по словам российских военных, подобные морские маневры военно-морских сил Североатлантического альянса практически сопряжены с выполнением разведывательных задач, поэтому появление иностранных кораблей в Баренцевом море никогда не остается без внимания российского ВМФ.