Театр "Бродячая собачка" покажет премьеру на подушках

12 сентября кукольный театр "Бродячая собачка" откроет юбилейный тридцатый сезон спектаклем "Собачка", который предназначен для самых маленьких зрителей. Вместо традиционных кресел публика усядется на подушки.

- Наша первая премьера в сезоне будет интересна малышам в возрасте от полутора лет, - рассказала "РГ" художественный руководитель театра Альфия Абдулина. - "Собачка" продолжит серию спектаклей "бэби-формата": дети с мамами расположатся на удобных подушках и представление развернется в непосредственной близости от них. Мы разработали специальный стандарт, учитывающий противоэпидемические требования. Расстояние между зрителями составит полтора метра, для зала приобретены ультрафиолетовые очищающие установки, взрослые посетители будут находиться в масках, детям до семи лет разрешено их не надевать.

Также в первые дни нового сезона театр покажет еще две премьеры. 13 сентября зрители увидят спектакль "Звездочка", в котором на сцене будут действовать и куклы, и актеры. А 20 сентября "Бродячая собачка" приглашает на спектакль "Серебряное копытце" по сказу Павла Бажова, решенный в технике планшетных кукол.