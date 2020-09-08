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08.09.2020 13:36
Рубрика: Культура

Театр "Бродячая собачка" покажет премьеру на подушках

Текст: Евгений Малышев (Санкт-Петербург)
12 сентября кукольный театр "Бродячая собачка" откроет юбилейный тридцатый сезон спектаклем "Собачка", который предназначен для самых маленьких зрителей. Вместо традиционных кресел публика усядется на подушки.
Фото: Фото предоставлены пресс-службой ГИТИСа.
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- Наша первая премьера в сезоне будет интересна малышам в возрасте от полутора лет, - рассказала "РГ" художественный руководитель театра Альфия Абдулина. - "Собачка" продолжит серию спектаклей "бэби-формата": дети с мамами расположатся на удобных подушках и представление развернется в непосредственной близости от них. Мы разработали специальный стандарт, учитывающий противоэпидемические требования. Расстояние между зрителями составит полтора метра, для зала приобретены ультрафиолетовые очищающие установки, взрослые посетители будут находиться в масках, детям до семи лет разрешено их не надевать.

Также в первые дни нового сезона театр покажет еще две премьеры. 13 сентября зрители увидят спектакль "Звездочка", в котором на сцене будут действовать и куклы, и актеры. А 20 сентября "Бродячая собачка" приглашает на спектакль "Серебряное копытце" по сказу Павла Бажова, решенный в технике планшетных кукол.

В регионах Культура Театр Шоу Общество Семья и дети Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

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