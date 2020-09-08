В Карелии при строительстве дороги нашли поселения, которым 8 тысяч лет

В Карелии сотрудники Института археологии РАН нашли поселения VII-II тысячелетий до нашей эры. Раскопки проводились на участке между Олонцом и поселком Вяртсиля, где вскоре должна пройти автомобильная дорога.

По действующему законодательству, когда намечается любая крупная стройка, территорию вначале обследуют археологи. То, что раскопки дадут какой-то результат, археологи догадывались, еще 40 лет назад археологами в этих местах у деревни Уксы были обнаружены мезолитические стоянки.

Сейчас проведены полномасштабные раскопки, выяснилось, что самое древнее поселение относится к VII тысячелетию до нашей эры.

Как отмечают в Институте археологии РАН, ледник валдайского оледенения начал отступать примерно 14-12,5 тысяч лет назад. Карта Северо-Запада тогда выглядела совсем по-другому. Ладожское озеро было частью Балтийского приледникового озера и было сковано льдом. Около 9,5 тысяч лет назад Ладожское озеро стало отдельным водоемом, а Нева появилась примерно 5 тысяч лет назад, когда произошел подъем северного участка Приладожья и случился прорыв воды из южной части озера. Именно он и образовал главную реку Петербурга.

Ну а люди начинают селиться на берегах Ладоги примерно в VII-V тысячелетиях до нашей эры. Причем, в основном древние памятники сосредоточены на южных берегах Приладожья, которые раньше были освобождены ото льда. Тем интереснее находки под деревней Укса, которая находится ближе к северу-востоку Приладожья.

В ходе раскопок археологи обнаружили множество предметов быта древних обитателей этих мест. В частности, найдены каменные скребки, шлифованное тесло, ножи. Известно, что люди жили тогда в землянках, у них было сложное устройство очага, чтобы огонь мог согревать жилище и не было чада.

Основными занятиями людей были рыболовство и охота, чаще всего добывали лося. Также найдены мотыги, что говорит о том, что было в этих местах и земледелие.

Археологам еще предстоит детально изучить все находки. Для уточнения датировки будет сделан радиоуглеродный анализ. А условия жизни людей и климат в этот период позволят уточнить споро-пыльцевой и геохимический анализы.