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08.09.2020 16:54
Рубрика: Общество

В Петербурге назовут больше 20 тысяч имен погибших в годы блокады

Текст: Евгения Цинклер (Санкт-Петербург)
Фото: Сергей Николаев / РГ Фото: Сергей Николаев / РГ
Фото: Сергей Николаев / РГ

В Санкт-Петербурге проходит акция "День памяти жертв блокады 8 сентября". Горожане читают вслух имена ленинградцев, погибших в годы блокады.

Фото: Из архива РГАЛИ
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Как сообщили в инициативной группе "Комитет 8 сентября", акция проходит в третий раз. В этом году - на 83 площадках. Это значит, что к концу дня петербуржцы смогут прочесть до 25 тысяч имен. За время "Дней памяти" в 2018 и 2019 годах горожане зачитали 37 974 имени погибших из известных 850 тысяч.

- Мы по-прежнему в долгу перед нашими мертвецами, - говорит постоянный участник акции актер Олег Басилашвили. - Чтобы ужас не повторялся, его надо помнить, а погибших - оплакивать. 8 сентября - день не только нашей скорби, но и нашего единения. День, когда мы вместе.

Одна из главных площадок "Дня памяти" - двор Зимнего дворца в самом сердце Петербурга.

- Нет ничего более важного, чем память об имени. Человек остается жив, пока звучит его имя. Уничтожение имени - это главный способ уничтожения вечной жизни человека. А возрождение всех тех людей, кто погиб в блокаду, через произнесение имени - это магический ритуал, - говорит директор Эрмитажа Михаил Пиотровский.

Вечером 8 сентября в петербургских окнах по традиции зажгутся поминальные свечи.

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