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08.09.2020 15:16
Рубрика: Общество

В Петербурге открылась выставка о блокадном хлебе

Текст: Алексей Михайлов (Санкт-Петербург)

На одном из хлебозаводов Петербурга открылась выставка, посвященная блокадному хлебу. Об этом сообщили в администрации города.

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Именно на этом заводе была разработана рецептура хлеба, которым снабжали ленинградцев во время блокады.

На выставке используются материалы Государственного мемориального музея обороны и блокады Ленинграда, Государственного музея хлеба и самого хлебозавода, который работал в годы войны. На заводе до сих пор сохранилась печь 1927 года выпуска, где выпекался этот хлеб.

Посетители выставки могут увидеть рисунки, сделанные детьми в осажденном Ленинграде, дневники и личные вещи его жителей, которые смогли пережить 872 дня блокады города, продолжавшейся с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года.

- Тогда в хлебе были целлюлоза, опилки, овощные очистки, - рассказала Елена Тихомирова, руководитель общественной организации "Жители блокадного Ленинграда", в своем выступлении на открытии выставки. - Даже шелуху от зерна не убирали, потому что масса хлеба высчитывалась до грамма.

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