В Петербурге сотрудника УФСИН задержали за взятку

В Санкт-Петербурге сотрудника системы исполнения наказаний заподозрили в получении взятки 100 тысяч рублей.

Как сообщили в Следственном комитете по Северной столице, 37-летний начальник УФИЦ (изолированный участок, функционирующий как исправительный центр) при Исправительной колонии № 5 потребовал от осужденного взятку. За 100 тысяч рублей он обещал разрешение проживания за пределами исправительного центра для осужденных, отбывающих наказание в виде принудительных работ. В противном случае начальник угрожал ухудшением условий отбывания наказания.

7 сентября передача денег состоялась в паркинге гипермаркета на проспекте Обуховской обороны. Представитель осужденного передал подозреваемому пачку купюр. В ней было 30 тысяч настоящих рублей и муляжей - еще на 70 тысяч. Сразу после этого начальник УФИЦ был задержан сотрудниками Отдела собственной безопасности УФСИН России по Петербургу и Ленобласти.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье "Получение взятки" (пункт "б" части 5 статьи 290 Уголовного кодекса РФ).

Решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения. Расследование продолжается.