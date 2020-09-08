В Петербурге угнали машину со спящими пассажирами

Неудачей закончилась попытка 32-летнего петербуржца угнать автомобиль. Горожанин заметил бесхозную машину, у которой торчит ключ из замка зажигания и тут же сел за руль, правда, не учел, что в салоне автомобиля находились два человека, сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Все началось с того, что владелец машины ехал с друзьями по делам. Друзья уснули на заднем сидении, а петербуржец недалеко от станции "Технологический институт" остановился и ненадолго вышел из авто.

Обернувшись, мужчина увидел, что его машина стремительно удаляется. Горожанин немедленно позвонил в полицию, и уже через несколько минут машину задержали.

Если изначально у владельца и была мысль, что кто-то из его внезапно проснувшихся друзей решил пошутить, то полиция развеяла это предположение. На месте был задержан 32-летний петербуржец.

Стоит отметить, что пока развивалась вся эта драматичная история, друзья так и продолжали спать на заднем сидении.