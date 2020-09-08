Врачи рассказали, можно ли одновременно заболеть гриппом и коронавирусом

Как говорит эпидемиолог клинической инфекционной больницы имени Боткина Анна Сталевская, пока неизвестно, какой будет структура сезонной заболеваемости в этом году. Есть надежда, что сезонный грипп вытеснит коронавирус, но есть и другой сценарий - что люди будут одновременно заболевать как гриппом, так и коронавирусом. На всякий случай врачи готовятся к худшему.
- Микст-инфекция - это самое страшное, - говорит Анна Сталевская. - Главная мишень как у гриппа, так и у COVID-19, это легкие, а главное осложнение при обеих болезнях - пневмония.
Если одновременно на легкие начнут атаку вирус COVID-19 и сезонный грипп, это может привести к самым тяжелым последствиям.
Заместитель председателя Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Евгений Антипов отмечает, что по разным оценкам в Северной столице от 600 тысяч до 1,4 миллиона человек имеют антитела к коронавирусу. И сейчас, чтобы снизить риск возникновения сочетанных заболеваний, в городе проводят масштабную вакцинацию против гриппа.
- Никто не исключает, что люди могут заболевать сразу несколькими вирусными инфекциями. Если человек привит от гриппа, вероятность сочетанной инфекции стремится к нулю, - говорит Антипов.
При этом даже тем, кто переболел коронавирусом, в городском комздраве все равно советуют привиться, пока не ясно, как будет вести себя сезонный грипп в этом году и если человек весной или летом уже пережил, например, пневмонию, грипп с осложенениями может очень сильно ударить по его здоровью.
По словам начальника отдела эпидемиологического надзора Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу Ирины Чхинджерия, в зоне особого риска люди с хроническими заболеваниями, граждане пожилого возраста, беременные женщины и дети. Причем, если коронавирус дети переносят легко, то течение гриппа может проходить у детей крайне сложно, а при осложнениях нередко возникает угроза жизни.
Всего в Петербурге планируется охватить вакцинацией от гриппа 60 процентов населения, в прошлом году было на 5 процентов меньше. В частности, прививки сделают до 95 процентов врачей, которые работают в инфекционных стационарах. Санитарные врачи рассчитывают, что массовая вакцинация пройдет на предприятиях и в организациях.
В то же время, сама вакцинация от гриппа носит добровольный порядок. Только в отдельных случаях непривитого сотрудника могут не допустить до работы, например, если это врач инфекционного стационара.
Правда, как подчеркивает главный внештатный детский специалист по иммунопрофилактике комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Сусанна Харит, медицинских противопоказаний против прививок совсем немного и во многих случаях вакцинация наоборот показана. Например, это касается беременных женщин.
Харит подчеркивает, что при сочетанных инфекциях риск неправильного развития плода резко возрастает, растет вероятность замирания беременности. Поэтому женщинам в положении, наоборот, советуют прививаться от гриппа, правда, идти на вакцинацию нужно только после консультации с лечащим врачом, который правильно подберет оптимальный период для прививки.
Также специалисты настоятельно советуют привиться от гриппа пожилым людям и гражданам с хроническими заболеваниями. Правда, идти на вакцинацию также следует после врачебной консультации.