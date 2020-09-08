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08.09.2020 16:39
Рубрика: Общество

Врачи рассказали, можно ли одновременно заболеть гриппом и коронавирусом

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)
Одновременно подхватить грипп и коронавирусную инфекцию теоретически возможно, говорят петербургские врачи. Более того, есть риск, что сочетанная инфекция будет развиваться очень тяжело.

Как говорит эпидемиолог клинической инфекционной больницы имени Боткина Анна Сталевская, пока неизвестно, какой будет структура сезонной заболеваемости в этом году. Есть надежда, что сезонный грипп вытеснит коронавирус, но есть и другой сценарий - что люди будут одновременно заболевать как гриппом, так и коронавирусом. На всякий случай врачи готовятся к худшему.

- Микст-инфекция - это самое страшное, - говорит Анна Сталевская. - Главная мишень как у гриппа, так и у COVID-19, это легкие, а главное осложнение при обеих болезнях - пневмония.

Если одновременно на легкие начнут атаку вирус COVID-19 и сезонный грипп, это может привести к самым тяжелым последствиям.

Фото: ГНЦ Вектор
Все добровольцы вакцины от COVID-19 выписаны из стационара

Заместитель председателя Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Евгений Антипов отмечает, что по разным оценкам в Северной столице от 600 тысяч до 1,4 миллиона человек имеют антитела к коронавирусу. И сейчас, чтобы снизить риск возникновения сочетанных заболеваний, в городе проводят масштабную вакцинацию против гриппа.

- Никто не исключает, что люди могут заболевать сразу несколькими вирусными инфекциями. Если человек привит от гриппа, вероятность сочетанной инфекции стремится к нулю, - говорит Антипов.

При этом даже тем, кто переболел коронавирусом, в городском комздраве все равно советуют привиться, пока не ясно, как будет вести себя сезонный грипп в этом году и если человек весной или летом уже пережил, например, пневмонию, грипп с осложенениями может очень сильно ударить по его здоровью.

По словам начальника отдела эпидемиологического надзора Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу Ирины Чхинджерия, в зоне особого риска люди с хроническими заболеваниями, граждане пожилого возраста, беременные женщины и дети. Причем, если коронавирус дети переносят легко, то течение гриппа может проходить у детей крайне сложно, а при осложнениях нередко возникает угроза жизни.

Всего в Петербурге планируется охватить вакцинацией от гриппа 60 процентов населения, в прошлом году было на 5 процентов меньше. В частности, прививки сделают до 95 процентов врачей, которые работают в инфекционных стационарах. Санитарные врачи рассчитывают, что массовая вакцинация пройдет на предприятиях и в организациях.

Фото: Артем Геодакян/ТАСС
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В то же время, сама вакцинация от гриппа носит добровольный порядок. Только в отдельных случаях непривитого сотрудника могут не допустить до работы, например, если это врач инфекционного стационара.

Правда, как подчеркивает главный внештатный детский специалист по иммунопрофилактике комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Сусанна Харит, медицинских противопоказаний против прививок совсем немного и во многих случаях вакцинация наоборот показана. Например, это касается беременных женщин.

Харит подчеркивает, что при сочетанных инфекциях риск неправильного развития плода резко возрастает, растет вероятность замирания беременности. Поэтому женщинам в положении, наоборот, советуют прививаться от гриппа, правда, идти на вакцинацию нужно только после консультации с лечащим врачом, который правильно подберет оптимальный период для прививки.

Также специалисты настоятельно советуют привиться от гриппа пожилым людям и гражданам с хроническими заболеваниями. Правда, идти на вакцинацию также следует после врачебной консультации.

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