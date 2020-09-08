Из волгоградского ТРЦ эвакуировали людей после сообщения о бомбе

Полицейские вывели из торгово-развлекательного центра в Дзержинском районе Волгограда не менее 700 человек после сообщения об опасных предметах на территории комплекса. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

На электронную почту центра пришло письмо с информацией о размещенных в его стенах устройствах, представляющих угрозу для жизни граждан. Правоохранители отреагировали на такой сигнал.

Для проверки задействовали представителей всех силовых ведомств. Кинологи со служебно-розыскными собаками обследовали территорию. Никаких подозрительных объектов они не обнаружили.