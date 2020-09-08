Транспортное кольцо вокруг Ростовской агломерации должно соединить между собой 12 автодорог федерального, регионального и местного значения. Причем некоторые участки автомагистралей будут проложены с нуля. Дороги вокруг города станут удобными и безопасными, а Ростов освободится от транзитного транспорта. Как заявил накануне министр транспорта России Евгений Дитрих, ведомство полностью поддерживает этот проект.

Крупнейшее инфраструктурное решение позволит создать вокруг донского мегаполиса новую маршрутную сеть наподобие Московской кольцевой автодороги. Протяженность ростовской трассы составит 130 километров.

Необходимо отметить, что магистраль М-4 "Дон", пересекающая Ростовскую область с севера на юг, - основа федеральной дорожной сети региона. Увы, автодорога давно исчерпала свою пропускную способность. В период пиковых нагрузок на ее отдельных участках интенсивность движения достигает 117 тысяч автомобилей в сутки при нормативной нагрузке около 40 тысяч.

Некоторые участки будущего кольца уже построены. Возведены две очереди северного обхода Ростова, проведена реконструкция южного въезда. В активной фазе строительство транспортной развязки на девятом километре трассы Ростов - Таганрог, третьей очереди северного объезда и объезда города Аксая.

Развязка в обход города-спутника Ростова-на-Дону не только позволит улучшить экологическую ситуацию и транспортную доступность в донском мегаполисе, но и сделает удобным прохождение транзитного транспорта. По словам директора ростовского филиала ГК "Автодор" Дмитрия Рябова, время в пути из центральных регионов на Черноморское побережье сократится на полтора часа. Скорость, с которой можно будет двигаться по трассе, - 130 километров в час.

Новая объездная дорога пройдет через девять муниципалитетов. Власти рассчитывают и на рост числа туристов, так как автомобилисты получат возможность, избежав заторов, посетить местные достопримечательности, например, станицу Старочеркасскую, знаменитую столицу донского казачества.

Часть объезда пройдет по донской пойме, где будет построено 24 инженерных сооружения, путепровода и мостовых перехода, из которых самым крупным станет мост высотой 20 метров и протяженностью 1800 метров - в три раза длиннее Ворошиловского моста, визитной карточки Ростова. Из-за особенностей рельефа строителям придется уложить более 23 миллионов кубометров грунта, площадь дорожного покрытия достигнет двух миллионов квадратных метров, а его толщина будет в полтора раза больше, чем предусмотрено российскими нормами. Аксайский обход намечено сдать в 2024 году.

Подготовлено техническое задание на проектирование западной хорды, важнейшего участка Ростовского транспортного кольца. Эта дорога протяженностью 13,5 километра позволит решить уже назревшие транспортные проблемы Левенцовского микрорайона Ростова-на-Дону и прилегающего Мясниковского района.

По слова губернатора Василия Голубева, кольцевая дорога вокруг донского мегаполиса имеет большое значение не только для ростовчан, но и для всей Ростовской агломерации.

- Мы договорились ускорить реализацию проекта. Это приоритетный план на ближайшие несколько лет. Такие проекты реализуются один раз на много лет вперед, и качество работ должно быть максимально высоким, - отметил глава региона.

Кстати

В Ростовской области до конца 2024 года планируется восстановить 37 аварийных мостов на дорогах регионального и межмуниципального значения. Нынешней осенью завершится реконструкция путепровода в Кагальницком районе на трассе Ростов-на-Дону - Ставрополь. Будет капитально отремонтирован мост через реку Журавку на подъезде от автодороги Ростов-на-Дону - Семикаракорск - Волгодонск - Константиновск - Тацинский к хутору Авилов в Константиновском районе.