Крейсер "Москва" приступил к учениям после планового ремонта

Гвардейский ордена Нахимова ракетный крейсер (ГРКР) "Москва" под командованием гвардии капитана 1 ранга Антона Куприна после длительного перерыва, связанного с ремонтом в севастопольком доке, приступил к плановым учениям, что предшествуют длительным морским походам. Экипажу важно собрать максимально объективную и достоверную информацию о техническом состоянии крейсера и проверить его готовность к важным стратегическим учениям.

Как рассказал "РГ" Антон Куприн, экипаж приступил к отработке специальной курсовой задачи "Плавание и ведение боя одиночным кораблем".

- Это необходимо, чтобы добиться слаженной работы экипажа в море, - говорит Куприн. - На морских полигонах в акватории Черного моря корабль ходил на разных скоростях, испытывался на живучесть, проверялись его механизмы.

Учениям предшествовали 60-дневные доковые работы, которые обычно завершают плановый ремонт военных судов. Они включают в себя финальную зачистку и покраску корпуса судна. В целом же ремонт ГРКР "Москва" занял четыре года, за которые отремонтированы шесть двигателей (два маршевых и четыре основных), четыре редуктора - (два маршевых и два основных) и пять генераторов.

Утром 7 сентября ГРКР "Москва" вновь вышел в море. Экипаж вертолета Ка-27ПЛ из состава отдельного смешанного авиационного полка Морской авиации и ПВО ЧФ выполнил практические посадки и взлеты с палубы крейсера во взаимодействии с экипажем корабля. Также проведена проверка слаженности работы всех систем авиационных комплексов корабля и отработаны действия корабельных расчетов, обеспечивающих полеты вертолетов.

В планах моряков - отработка противовоздушной обороны с выполнением зенитных артиллерийских стрельб, испытание средств радиоэлектронной борьбы, а также всесторонняя оборона корабля на морском переходе и при стоянке на незащищенном рейде. Одним из этапов основных учения станет отработка алгоритма действий экипажа при условном применении главного ракетного комплекса корабля.

После отработки этих обязательных элементов экипаж крейсера продолжит подготовку к участию в стратегическом командно-штабном учении "Кавказ-2020".

- Перед выходом в море мы напомнили морякам, что ГРКР "Москва" - флагман нашего соединения, единственный корабль первого ранга на нашем флоте, носитель грозного оружия, за что в НАТО его окрестили "убийцей авианосцев", - говорит гвардии капитан 1 ранга Антон Куприн. - А еще он - хранитель многих добрых традиций и единственный гвардейский корабль Черноморского флота. Мы рассказали молодым воинам, что 13 мая 1998 года на нем был поднят гвардейский Андреевский флаг, в целях сохранения на флоте гвардейских традиций крейсеру переданы флаг и гвардейское звание от выводимого из состава ЧФ гвардейского сторожевого корабля "Красный Кавказ". Сегодня, в преддверии СКШУ "Кавказ-2020", корабль вновь на плаву и готовится к будущим походам.

Справка "РГ"

ГРКР "Москва" - первый из трех крейсеров проекта 1164 "Атлант", стоящих на вооружении ВМФ России. Был построен на судостроительном заводе в Николаеве. Вступил в строй в конце 1982 года, а в феврале 1983-го года включен в состав Краснознаменного ЧФ. Предназначен для нанесения ударов по крупным надводным кораблям и группировкам противника, противовоздушной обороны, поддержки противолодочных групп. Длина корпуса - 186,5 метра, ширина - 20,8 метра. Полное водоизмещение - 11 280 тонн. Скорость полного хода - 32 узла. Экипаж - 510 человек. Корабль вооружен 64 ракетами зенитно-ракетного комплекса дальнего действия С-300 Ф, 48 ракетами ЗРК ближнего действия "Оса-МА", 16 пусковыми установками противокорабельного ракетного комплекса "Вулкан", противолодочными торпедными аппаратами и реактивными бомбометами, а также артустановками калибра 130 и 30 миллиметров. С 2016 по 2020 год ГРКР "Москва" прошел плановый ремонт на 13-м судоремонтном заводе Севастополя.