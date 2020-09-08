На Дону выдают выплаты пострадавшим от лесных пожаров

В Ростовской области начались выплаты пострадавшим от лесных и ландшафтных пожаров. Единовременную материальную помощь 10 тысяч рублей на человека начали получать все пострадавшие от разгула огненной стихии - 45 жителей Каменского и Красносулинского районов. А после оформления документов погорельцы получат еще по 50 тысяч рублей за частичную потерю имущества и по 100 тысяч рублей - за полную утрату.

А еще из регионального бюджета будет выплачен один миллион рублей семье 85-летней бабушки, погибшей в результате пожара на железнодорожной станции Замчалово.

Огненная стихия также уничтожила 64 постройки, в том числе 29 жилых домов в Каменском и Красносулинском районах области. Увы, но часть пострадавших - 25 человек - не смогли представить документы для получения компенсации за сгоревшие дома. Как оказалось, документы или сгорели, или не были оформлены должным образом. Однако региональные власти не оставили людей один на один с бедой. В пострадавших районах были развернуты передвижные центры МФЦ для восстановления утраченных документов.

Обеспечить пострадавшие семьи жильем губернатор Василий Голубев поручил на выездном заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям. Власти компенсируют потерю жилья из расчета соцнормы. Сумма выплат позволит погорельцам приобрести жилье в районах, где были пожары. "Мы окажем помощь в полном объеме абсолютно всем, кто пострадал, - сказал на встрече с жителями станции Репино губернатор Василий Голубев. - Сразу будут выплачены деньги тем, кто проживал и подтвердил факт прописки в потерянном жилье. В случае возникновения спорной ситуации юридическая служба правительства области возьмет на сопровождение судебное рассмотрение. Главная цель - максимально полно и объективно выплатить компенсации и предоставить жилье всем лишившимся его".