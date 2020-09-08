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08.09.2020 16:25
Рубрика: Власть

На Кубани построят альтернативу платному участку трассы М4 "Дон"

Текст: Юрий Гень (Краснодарский край)
Фото: Владимир Аносов/РГ Фото: Владимир Аносов/РГ
Фото: Владимир Аносов/РГ

На Кубани началась активная фаза реконструкции дороги Краснодар - Ейск, которая после обновления станет бесплатной альтернативой платному участку трассы М4 "Дон". Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев проинспектировал ход строительства автомагистрали. Об этом сообщили в пресс-службе администрации региона.

О реконструкции трассы Краснодар - Ейск губернатора просили местные жители. Интенсивность движения здесь превышает норматив в два-три раза, особенно в летний сезон, в период уборки урожая. Всего обновят 22 километра дороги, финансирование из краевого бюджета составит около 11 миллиардов рублей. Таких масштабных работ на Ейской трассе ранее никогда не проводилось.

Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края
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А став дублером М4 "Дон", эта дорога предоставит жителям и  туристам хороший выбор: какая автомагистраль им удобнее и выгоднее для движения.

- Сегодня взялись довести трассу Краснодар - Ейск до первой категории, - подчеркнул Вениамин Кондратьев. - Объем краевого дорожного фонда сейчас превышает 33 миллиарда рублей, и эти деньги трансформируются в качественные, современные, безопасные дороги.

К работам на трассе приступили в конце 2019 года. Уже выполнено 30 процентов от запланированных объемов на участке от станицы Медведовской Тимашевского района - до Динского района. Дорога получит четыре полосы движения, появятся развязки, площадка для отдыха и пункт весового контроля. На втором этапе реконструкции обновят 12 километров дороги в Динском районе - от границы с Тимашевским районом до станицы Новотитаровской. К проектированию уже приступили.

Губернатор особенно подчеркнул, что на этой трассе важно организовать единую систему придорожного сервиса, как это делается по всему краю.

- Никаких самостийных придорожных объектов быть не должно. Мы строим безопасные магистрали, и питание здесь тоже должно быть безопасным, - заявил глава региона. - Нужны муниципальные схемы придорожного сервиса, интегрированные в краевую.

Все работы по строительству автомагистрали ведутся в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Но стоит отметить, что за последние пять лет на Кубани более чем в два раза увеличен дорожный фонд. Благодаря этому сейчас одновременно в крае реализуется 15 крупных дорожных проектов, в том числе - реконструкция Яблоновского моста в Краснодаре, строительство обходов Тимашевска и станицы Ленинградской.

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