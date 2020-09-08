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08.09.2020 16:47
Рубрика: Власть

Нашли сладкие рынки

Сахарные заводы Кубани в восемь раз увеличили экспорт
Текст: Юрий Гень (Краснодарский край)
Российская газета - Экономика Юга России № 200(8254)
В этом году на кубанские заводы по переработке сахара поступило уже 1,9 миллиона тонн сырья. По плану предприятия до конца декабря должны произвести 1,2 миллиона тонн сахара, хотя потребности края составляют всего 240 тысяч тонн. Остальное отправится на внешний рынок.

Россия уже много лет производит сахара больше, чем может потребить. В среднем в стране ежегодно выпускается около 6,4 миллиона тонн "белого золота", внутри страны потребляется только около шести миллионов. По заявлению губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, сахарные заводы региона активно развиваются, вкладывая значительные средства в собственную модернизацию и развитие. Одно из ведущих предприятий края в этой сфере находится в Успенском районе Кубани. По словам гендиректора завода Сергея Шатохина, каждый год в развитие производства инвестируется порядка 15 процентов от прибыли.

Фото: Владимир Аносов/РГ
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- Завод - один из самых крупных и современных на Кубани, - отметил Вениамин Кондратьев во время недавнего визита на предприятие. - Его продукция конкурентоспособна и востребована, в том числе и за рубежом, куда поставляется 30 процентов сахара. Здесь понимают: для того чтобы быть успешным завтра, надо вкладывать в модернизацию сегодня. И такая стратегия должна быть у всех предприятий края.

- Кубанские сахарные заводы в этом сезоне уже поставили на международный рынок порядка 270 тысяч тонн продукта. Экспортная выручка выросла на 80,3 миллиона долларов, - сообщили в министерстве сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности региона. - Основными странами, которые покупают кубанский сахар, являются Турция, Монголия, Албания, Израиль, Ливан и государства СНГ. Но постоянно появляются и новые рынки. И это очень важно для региона.

- Поскольку Россия уже много лет производит сахара больше, чем может потребить, то на внутреннем рынке из-за этого постоянный переизбыток продукции, - рассказывает аналитик федеральной группы компаний "Финам" Алексей Коренев. - Экспорт эту проблему не может решить в полной мере, поскольку другие страны приобретают совсем немного. Из-за этого переходящие запасы из года в год колеблются в пределах 2 - 2,7 миллиона тонн.

Несмотря на рост экспорта, в сахарной отрасли России сейчас непростые времена. Низкие мировые цены на сахар снижают рентабельность производства, эта проблема коснулась и Кубани. Например, один из сахарных заводов в Павловском районе с 2008 года находился в состоянии банкротства. Но его все же удалось сохранить. Тем не менее с 2015 года этой отрасли по поручению губернатора уделяется особое внимание. Краевые власти оказали поддержку заводам в восстановлении работы и поисках новых инвесторов.

Переработчики рассчитывают, что в ближайшие годы цена на сахар восстановятся, и тогда у кубанских производителей появятся все предпосылки для того, чтобы занять заметную долю мирового рынка.

Тем временем

К 4 сентября сахарная свекла в России собрана с 70,8 тысячи гектаров, или 7,6 процента посевной площади, получено 2,7 миллиона тонн, урожайность составила 382,2 центнера с гектара.

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