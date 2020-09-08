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08.09.2020 12:55
Рубрика: Происшествия

На Кубани в ДТП с КамАЗом и иномаркой погибли четыре человека

Текст: Юрий Гень (Краснодарский край)

На Кубани во вторник утром на 75-м километре трассы Краснодар - Ейск произошло столкновение иномарки Chevrolet Lanos с большегрузом КамАЗ, в котором погибли четыре человека. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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"По предварительным данным, водитель, управляя автомобилем Chevrolet Lanos, допустил выезд на полосу встречного движения и столкнулся с большегрузным автомобилем КамАЗ с полуприцепом, - сообщили в полиции. - В результате водитель и трое пассажиров легковой иномарки погибли".

По всей видимости, речь идет о лобовом столкновении на большой скорости. В ведомстве добавили, что несовершеннолетних среди погибших нет, а обстоятельства ДТП сейчас уточняются.

По официальным данным ГИБДД края, с начала текущего года на кубанских дорогах произошло 363 аварии по причине выезда на полосу встречного движения. В них погибли 104 человека и 652 человека получили различные травмы. Такие случаи по непонятным причинам особенно участились в последние дни.

В полиции призывают водителей не допускать на дороге опасных маневров, которые могут быть чреваты опасностью для здоровья и жизни людей. За выезд на полосу встречного движения предусмотрена административная ответственность в виде лишения права управления сроком до шести месяцев или штрафа в размере пяти тысяч рублей. За текущий год на водителей, нарушивших ПДД и выехавших на встречную полосу, составили более 14 тысяч протоколов.

В регионах Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

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