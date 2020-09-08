Третьеклашки устроили пикет против одноклассника-дебошира

Ученик третьего класса больше года издевался над своими одноклассниками и учителями, за что и был отправлен на домашнее обучение. Но в начале нового учебного года проблемный мальчик по имени Вася неожиданно вернулся в класс. И отметил свое возвращение в школу тем, что чуть не задушил своего соседа по парте.

Протестуя против присутствия Васи в классе, дети и родители устроили пикет у стен школы. На плакатах в руках ребят красовались надписи: "Мне страшно ходить в школу", "Не хочу смотреть, как душат и бьют моих одноклассников"...

О Васе и об ужасах, которые он творит, стало известно прошлой осенью. Как выяснилось, он уже больше года практически терроризировал детей и школьную учительницу, постоянно срывал уроки. Назвать его поведение милыми детскими шалостями не повернется язык. Школьник бил одноклассников и педагога, кидался в них камнями, публично демонстрировал свои половые органы и мочился в классе.

Разобраться с мальчиком пытались разными способами: общались с его матерью, писали заявления в школьную администрацию, департамент образования, полицию и органы опеки... Но ситуация не менялась, и Василий продолжал каждый день приходить в школу, сводя с ума окружающих.

После публикации в одном из местных СМИ ситуация постепенно стабилизировалась. Вначале мальчика перевели на режим посещения школы "два через два", с обязательным присутствием на уроках его матери. А позже, по решению медицинской комиссии, отправили на домашнее обучение, где он не только постигал школьную программу.

Одноклассники Васи и их родители наконец вздохнули спокойно. Но их ждал сюрприз - возвращение хулигана. Оказалось, что решение комиссии действовало только до конца учебного года, а теперь вопрос об удалении мальчика из школы надо ставить повторно.

Возмущенных малышей и их родителей услышали. Мама Васи дала согласие на перевод своего сына на заочную форму обучения и на повторную экспертизу. После чего директор школы озвучил новый приказ: проблемный мальчик Вася вновь возвращается на домашнее обучение.

Но где же гарантия, что в следующем учебном году проблема не возникнет вновь?

- Мы были уверены, что точка поставлена еще в прошлом году. Но видим, что это не так,-прокомментировала вице-мэр города Елена Федорова. - На этот раз, надеюсь, мы создадим безопасные условия для обучения и мальчика, и всего класса.

Комментарии

Максим Дулинов, член рабочей группы государственного совета РФ по направлению "Образование и наука":

"Согласно 61-й статье Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" до достижения возраста 15 лет школа не может исключить ученика. И на семейное или заочное обучение - в принудительном порядке - тоже не может его отправить. Остаются педагогические и воспитательные меры, работа с семьей. Кроме того, школа может и должна в таких случаях выйти на связь с органами опеки и попечительства. Поднять вопрос о том, что родители ненадлежащим образом исполняют свои обязанности по воспитанию ребенка. И это, пожалуй, все законные инструменты, которые сегодня есть. Дальше с семьей должны разбираться, привлекать родителей к административной ответственности органы опеки. Однако на практике таких случаев, чтобы они действительно вмешались, не так уж и много. Опека больше занимается детьми-сиротами и приемными семьями. А обычные семьи, где происходят какие-то проблемы во взаимоотношениях, решают эти вопросы сами. Или не решают. А что касается медико-психолого-педагогических комиссий, которые действуют в регионах - то их решения носят только рекомендательный характер. Такие комиссии дают родителю ребенка с особенностями здоровья лишь рекомендацию, какая форма обучения ему подходит: инклюзия в обычных классах, или, например, коррекционная школа. Но следовать этим рекомендациям или нет - решает только родитель или законный опекун".

Омбудсмен в сфере образования при Уполномоченном по защите прав предпринимателей Амет Володарский:

- Во-первых, эта проблема очень характерна сейчас. Причины? Коррекционных школ в последние годы становилось все меньше. А многие из тех, что остались - находятся в печальном состоянии. Поэтому родители все чаще выбирают инклюзию - обучение ребенка с особенностями здоровья в обычном классе. Но далеко не всегда она бывает успешной. В обычных школах просто нет средств на "дорогих" узких специалистов - коррекционных педагогов, дефектологов, психологов, тьюторов, которые бы каждый день индивидуально сопровождали таких детей. Во-вторых, считаю, что не администрация школы должна подвергаться проверкам, а социальные службы города, которые допустили такую ситуацию. Ну и в-третьих, социальный педагог не может представлять интересы всего класса на равных правах с родителями детей (законным представителем). Для этого ему должны быть даны такие полномочия от каждого родителя по каждому ребенку отдельно.

Татьяна Суздальницкая, член Экспертно-консультативного совета родительской общественности при департаменте образования и науки Москвы:

Маму из Южно-Сахалинска можно понять и пожалеть: очевидно, что ребенку нужна помощь профессионалов. И семья не должна оставаться со своими проблемами один на один. Но и решать эти проблемы за счет всего остального класса - тоже неправильно.

Для ребенка должна быть создана специальная среда: чтобы был тьютор, социальный педагог, психолог. Чтобы в классе было не 30 человек, а 10. Как все это было в коррекционных школах. Их нужно возрождать. Потому что я не представляю, как можно помочь такому ребенку в условиях домашнего обучения. Особенно, если мама и папа работают, и его нельзя оставлять одного.

Правда, некоторые родители до последнего не хотят верить и признавать, что у ребенка могут быть серьезные проблемы. Особенно если дома он ведет себя относительно нормально, оценки у него неплохие. А что отношения в классе не сложились - "могут быть виноваты учителя, директор, другие дети, кто угодно". "На моего ребенка наговаривают", думают они. Но почему из-за родителей, которые не выполняют свои обязанности и не хотят обследовать ребенка у специалистов, должен страдать весь остальной класс?

Другие родители - те, у которых школьника чуть не задушили - должны были обратиться с заявлением в полицию. Полиция должна была начать проверку. И если факт подтвердился - привлекать комиссию по делам несовершеннолетних, органы опеки. Опека уже имеет право обратиться в суд с требованием назначить проведение медико-психиатрической экспертизы. И дальше уже на этом уровне будет приниматься решение, насколько ребенок опасен для общества, какая психологическая, психиатрическая коррекция ему необходима. И что делать с родителями, которые пустили все на самотек. В крайнем случае - возможно даже ограничение в родительских правах. Но это все теория. На практике, конечно, все эти службы не спешат включаться в проблему, пока конфликт не выйдет на стадию эскалации, как сейчас.

Сложилась ситуация, когда ребенок может сколько угодно плеваться в одноклассников, доводить до истерик учителей, терроризировать всю школу. А та ничего не сможет сделать. Считаю, что у директора должна быть закрепленная в законе возможность отправить ребенка с девиантным поведением на дистанционное обучение. Причем в досудебном порядке, до установления всех диагнозов. При подтвержденных, например, на видеокамеры, случаях психологического и физического насилия со стороны ученика. Хотя бы на время, пока идут все эти проверки: органов опеки, врачей, юристов. И очень неплохо было бы, чтобы школа получала юридическую помощь со стороны своего учредителя - муниципалитета. Чтобы директор не оставался крайним в этой ситуации, и на него не спускали всех собак.

Подготовила Ксения Колесникова