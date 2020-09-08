В Адыгее школьный класс отправили на карантин из-за COVID-19

В одной из школ города Адыгейска целый класс отправили на карантин в связи с тем, что ученик подхватил коронавирус. Об этом сообщил на своей странице в Instagram мэр города Махмуд Тлехас.

"К сожалению, первая неделя показала, что коварный вирус никуда не ушел и уже проявился в одной из школ города. Источником инфекции стала семья старшеклассника. В итоге, по предписанию территориального отдела Роспотребнадзора, весь класс, где учился заболевший, отправлен на карантин и переведен на дистанционное обучение. В школе проведен комплекс необходимых санитарно-эпидемиологических мероприятий", - написал глава Адыгейска.

Также он обратился к родителям с просьбой внимательно относиться к своим детям - не отправлять на учебу даже с малейшими признаками простуды. По данным оперативного штаба республики 8 сентября в Адыгее зафиксировано 3546 случаев коронавирусной инфекции, выздоровели 3022 человек, 30 пациентов скончались.