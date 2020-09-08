В Астрахани по подозрению в мошенничестве задержали оперативника

Новости

При обрушении шахты в Пакистане погибли 12 человек 09:34
В Москве пройдет мотопарад 09:18
Мишустин утвердил программу льготного лизинга для легкой промышленности 09:15
Индия и Китай могут провести в Москве переговоры по урегулированию отношений 09:12
В Москве в два раза выросло число выпускников-медалистов 08:49
Страны НАТО проведут морскую операцию на Крайнем Севере 08:45
Медведев и Рублев сыграют в четвертьфинале US Open 08:32
Деятели белорусской оппозиции замечены при пересечении украинской границы 08:31
Сергунина: Более двух тысяч компаний стали резидентами технопарков Москвы 08:28
В Британии фирмы попросили вернуть деньги молодоженам за отмену церемоний 08:25
Агрорынок ожидает самого низкого с 2017 года урожая подсолнечника 08:20
"Тампа-Бэй" разгромила "Айлендерс" благодаря пяти очкам Кучерова 08:12
На юго-западе Японии тайфун оставил без света свыше 77 тысяч домов 07:55
Эксперт назвал лучшую валюту для сбережений 07:45
Британец продает коллекцию подаренного отцом виски, чтобы купить дом 07:35
Препарат из бычьих легких в пять раз снизил смертность от COVID-19 07:17
У берегов Норвегии нашли затонувший в 1940 году немецкий крейсер 07:10
Япония направит дополнительные средства на закупку вакцин от COVID-19 07:09
Минкомсвязь к 2024 году удвоит число IT-специалистов в России 05:00
В России выпустят облегченную версию вакцины от COVID-19 03:54
У половины детей с коронавирусом болезнь протекала в легкой форме 03:47
Более 80 мигрантов чуть не утонули при попытке пересечь Ла-Манш 03:06
СМИ: Трамп рассматривает новых кандидатов на пост главы Пентагона 03:01
Площадь лесных пожаров в Калифорнии побила исторический рекорд 02:17
В Москве скончались 16 пациентов с коронавирусом 01:45
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Зарплаты российских бюджетников с 1 октября будут проиндексированы
Зарплаты российских бюджетников с 1 октября будут проиндексированы
Фото: Каким стал обновленный Северный речной вокзал в Москве
Фото: Каким стал обновленный Северный речной вокзал в Москве
Автовладельцы смогут оформлять мелкие аварии онлайн
Автовладельцы смогут оформлять мелкие аварии онлайн
08.09.2020 08:56
Рубрика: Происшествия

В Астрахани по подозрению в мошенничестве задержали оперативника

Текст: Роман Мерзляков (Астрахань)

Следователи возбудили уголовное дело в отношении старшего оперуполномоченного управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Астраханской области, сообщает пресс-служба регионального управления СК.

Фото: Depo Photos via AP
В Турции террориста приговорили к 40 пожизненным срокам

Фигуранта подозревают в покушении на мошенничество.

По версии следствия, в августе в ходе контрольной закупки он задержал местного жителя за сбыт сильнодействующих веществ. Следственная часть завела дело. Решался вопрос о заключении подозреваемого под стражу.

И тогда сотрудник полиции предложил задержанному за 100 тысяч рублей изменить ему меру пресечения на домашний арест. Однако такие решения принимает только суд. И полицейский об этом знал.

При передаче денег оперуполномоченного задержали.

В регионах Происшествия Преступления Должностные преступления Филиалы РГ Юг России ЮФО Астраханская область Астрахань Преступления правоохранителей

Главное сегодня

Мишустин утвердил программу льготного лизинга для легкой промышленности
В России выпустят облегченную версию вакцины от COVID-19
Агрорынок ожидает самого низкого с 2017 года урожая подсолнечника
В ВОЗ призвали мировое сообщество готовиться к новой пандемии
Минкомсвязь начнет борьбу с телефонным мошенничеством
В ФСБ и СКР рассказали подробности предотвращенных терактов
Впервые опубликованы оригиналы судебных решений по делу Бродского