В Астрахани по подозрению в мошенничестве задержали оперативника

Следователи возбудили уголовное дело в отношении старшего оперуполномоченного управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Астраханской области, сообщает пресс-служба регионального управления СК.

Фигуранта подозревают в покушении на мошенничество.

По версии следствия, в августе в ходе контрольной закупки он задержал местного жителя за сбыт сильнодействующих веществ. Следственная часть завела дело. Решался вопрос о заключении подозреваемого под стражу.

И тогда сотрудник полиции предложил задержанному за 100 тысяч рублей изменить ему меру пресечения на домашний арест. Однако такие решения принимает только суд. И полицейский об этом знал.

При передаче денег оперуполномоченного задержали.