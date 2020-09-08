В Сочи к юбилею парка подарили растение "Царица ночи"

Специалисты расположенного в Адлерском районе Сочи парка "Южные культуры" взялись за разведение одного из самых редких в мире и красиво цветущих кактусов. Селеницереус крупноцветковый - настоящее украшение коллекций цветоводов.

Сказочной красоты цветы появляются лишь в темное время суток, поэтому в народе кактус прозвали "Царица ночи". Время его цветения - настоящее событие в тех местах, где растет селеницереус. Например, в ботаническом саду Санкт-Петербурга насчитывается сразу несколько видов селеницереуса. Разведением этих экзотических кактусов там занимаются долгие годы, а самому старому селеницереусу уже почти 200 лет.

Отросток от этого материнского дерева около 40 лет назад и взял житель города Сочи Сурен Григорян. Вырастил свою "Царицу ночи", а этим летом, в канун юбилея парка, которому в декабре исполнится 110 лет, сделал роскошный подарок - передал несколько отростков специалистам парка.

Пока это совсем небольшие и даже невзрачные растения. В парке им уже создали тепличные условия - селеницереус, родина которого Южная Америка, любит тепло, не переносит ветра и понижения температуры. "Если климат и влажность в парке окажутся подходящими для роста, то первое цветение селеницереуса можно будет увидеть уже через три года", - говорит Сурен Григорян.

Еще один экзотический вид поселился по соседству с селеницереусом. Орхидея Ванда - считается королевской орхидеей. Наименование имеет санскритские корни. Местом происхождения принято считать жаркие тропические территории Филиппин, Индии, Китая, Индонезии и Северной Австралии. Главной ее особенностью является "подвешенное" состояние (корни должны свободно свисать), необычное расположение листьев и цветы, которые, распустившись, сначала мелки и невзрачны, а со временем набирают цвет и становятся больше.

Также летом в парке "Южные культуры" пополнилась коллекция деревьев. Дуриан занимает первое место в рейтинге самых необычных фруктов в мире. Это большие, слабо ветвящиеся вечнозеленые деревья с цветками белого или красного цвета. Плоды дуриана очень большие, покрыты колючками (от этого происходит и название: в переводе с малайского "дури"” - шип). Родина растения - Юго-Восточная Азия.

Теперь дуриан пробуют вырастить и в Сочи. Небольшое растение передала в парк жительница курорта - ей удалось прорастить семечко экзотического плода. Впрочем, по словам специалистов парка, эксперимент по выращиванию взрослого дерева вполне может оказаться успешным: климат и почва вполне подходят для выращивания здесь теплолюбивых культур.

Специалисты парка выращивают в теплице и другие тропические и субтропические виды растений, которые впоследствии украсят куртины парка: это деревья манго, папайя, а также тамаринд, джакаранда.

Парк "Южные культуры" - историко-культурная территория с древесными и кустарниковыми насаждениями, с пешеходными тропами, аллеями, лестницами, открытыми пространствами, памятниками архитектуры. Эта сочинская достопримечательность пользуется заслуженной популярностью у жителей и туристов из других регионов страны.