В Суровикинском районе Волгоградской области пьяный водитель, только что отбывший арест за вождение в нетрезвом виде, сбил собственную дочь и скрылся с места происшествия.

По предварительной информации, вечером 7 сентября 34-летний водитель, не имеющий права управления транспортными средствами, ехал на автомобиле, будучи в нетрезвом виде. Когда он подъезжал к своему дому в хуторе Чувилевский, его трехлетняя дочка, игравшая около забора, увидела знакомую машину и радостно пошла навстречу.

Но вот отец, бывший изрядно навеселе, малышку не заметил и наехал на нее.

Даже сквозь пары спиртного мужчина понял, что натворил неладное. Только вот решение принял отнюдь не отцовское: он предпочел скрыться с места происшествия. Ребенка с тяжелыми травмами доставили в больницу.

Полиция разослала инспекторам ГИБДД ориентировку с данными автомобиля. Вскоре патрульные нашли беглеца в районном центре. Освидетельствование показало, что мужчина сильно пьян.

- Возле двора сбил... Выпивший был... Баклажку пива... - нечленораздельно давал показания задержанный.

А ведь всего за день до происшествия он отбыл административный арест сроком десять суток за вождение автомобиля в состоянии опьянения. Однако то наказание хуторянина ничему не научило. На радостях от обретения свободы он снова принял на грудь.