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08.09.2020 11:14

Бочек хватит на всех

Жители Симферополя скупают емкости для воды из-за веерных отключений
Текст: Алексей Вакуленко (Симферополь)
Российская газета - Экономика Юга России № 200(8254)
После того как в Симферополе и прилегающих селах Симферопольского и Бахчисарайского районов ввели "веерные" ограничения на подачу воды, спрос на емкости вырос в несколько раз. Как выяснил корреспондент "РГ", несмотря на это, дефицита тары в крымской столице не наблюдается.
Стоимость наиболее востребованных емкостей в зависимости от объема колеблется в пределах 1-12 тысяч рублей. Фото: Алексей Вакуленко/РГ Стоимость наиболее востребованных емкостей в зависимости от объема колеблется в пределах 1-12 тысяч рублей. Фото: Алексей Вакуленко/РГ
Стоимость наиболее востребованных емкостей в зависимости от объема колеблется в пределах 1-12 тысяч рублей. Фото: Алексей Вакуленко/РГ
Фото: iStock
В Симферополе начали давать воду по несколько часов в день

Как ранее сообщил гендиректор государственного предприятия "Вода Крыма" Владимир Баженов, по плану в Симферопольском водохранилище должно быть 36 миллионов кубометров воды, но в конце августа в нем оставалось всего семь миллионов. В связи с этим власти республики приняли решение о поэтапном ограничении водоснабжения в Симферополе и прилегающих селах Симферопольского и Бахчисарайского района. В полночь 24 августа коммунальщики отключили горячую воду. Со 2 сентября прекратили водоснабжение по ночам. А с 7 сентября ввели почасовую подачу воды: по три-четыре часа утром и вечером. В случае ухудшения ситуации воду будут подавать в разные районы крымской столицы через день.

Индивидуальный предприниматель Денис Каравай из Симферополя рассказывает, что спрос на бочки за последнюю неделю вырос в два-три раза. В основном люди покупают небольшие емкости от 100 до 200 литров.

- В Крыму три завода производят эту продукцию, но ни один из них стоимость не повысил. Например, столитровая стоит сегодня от 1,3 до полутора тысяч рублей, - рассказывает бизнесмен. - Цена напрямую зависит от литража. Владельцы кафе, ресторанов и представители госучреждений приобретают большие емкости, один-два кубометра. Полуторакубовая стоит 10 тысяч, двухкубовая - 12.

Сам предприниматель, живущий в многоэтажке в поселке ГРЭСовском, купил себе столитровый пластиковый бидон.

- Думаю, если воду будут отключать дважды в сутки, ста литров на текущие нужды должно хватить, - считает он.

В магазине хозяйственных товаров Bor Chokrak "РГ" сообщили, что покупателей пластиковых баков за последнюю неделю стало больше в пять раз.

Фото: Пресс-служба Совета министров Республики Крым
В Крыму возродят Межгорное водохранилище

- В основном люди себе домой приобретают небольшие бочки, по сто, двести, четыреста и пятьсот литров, - рассказали в магазине. - Большие емкости покупают преимущественно торговые центры. Вот только что купили четыре штуки по два с половиной куба, а незадолго до этого - шестикубовую.

Цены, как пояснили в магазине, остаются прежними. Дефицита товара тоже нет.

Правда, из-за резко возросшего спроса на продукцию покупателям иногда приходится день-два дожидаться поступления новых партий. Сколько продлится такой режим, пока сказать сложно. Власти вместе с учеными сегодня рассматривают сразу несколько вариантов того, как наполнить Симферопольское водохранилище. В частности, предлагается начать разработку подземных месторождений и создать систему сбора дождевой воды.

В регионах Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым

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