Челябинские ученые создали минерал с "настраиваемыми" свойствами

Ученые Южно-Уральского государственного университета научились "настраивать" физические свойства веществ в зависимости от цели их применения. Проект по созданию высокоэнтропийных кристаллических структур был поддержан Российским научным фондом, сообщили в пресс-службе вуза.

Свойства материалов значительно влияют на характеристики устройств, в которых они используются. В своей работе ученые кафедры "Материаловедение и физикохимия материалов" применяют высокоэнтропийные материалы, содержащие не менее пяти компонентов, что позволяет варьировать свойства получаемого материала в широких диапазонах.

В частности появились методы получения материалов с заданными, нужными для конкретного использования, свойствами. Они позволяют изготовить материал для конкретного применения, что полностью снимает необходимость получения нового материала путем соединения нескольких.

- Можно взять одну и ту же структуру и путем оптимизации сначала химического состава, потом структуры материала добиться нужных для конкретного устройства свойств. Например, у гексаферрита бария температура Кюри, при которой он перестает быть магнитом, составляет 450 градусов. В созданных нами монофазных образцах высокоэнтропийной керамики на основе магнетоплюмбита температурные свойства изменились больше, чем на 500 градусов. Хочу отдельно отметить, что никто до нас в мире не получал высокоэнтропийный магнетоплюмбит", - пояснил доктор химических наук, профессор, заведующий кафедрой материаловедения и физикохимии материалов Денис Винник.

Интерес ученых к ферритам за последние два десятилетия значительно возрос. Активно ведутся исследования способов модификации их свойств. Ученые надеются, что новое вещество будет востребовано, например, при производстве самокалибрующихся датчиков температуры.

Рост числа отечественных разработок и патентов на изобретения предусмотрен нацпроектом "Наука", который должен быть реализован в России к 2024 году.