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08.09.2020 15:19
Рубрика: Общество

Помогут найти общий язык

Текст: Анна Шиллер (УрФО)
Российская газета - Неделя - Урал № 202(8256)
Фонд президентских грантов провел спецконкурс для поддержки некоммерческих организаций во время пандемии. В УрФО одержали победу идеи сотен социально ориентированных НКО.

Так, в Курганской области предлагают устраивать уроки чистоты для дошкольников и учащихся начальных классов, чтобы с детства прививать навыки личной гигиены. Они будут их осваивать в форме игры на интерактивных представлениях и с помощью анимационных героев, разработанных сотрудниками местного центра современного искусства. На просвещение малышей фонд выделил треть общей суммы - 2,5 миллиона рублей.

Чуть больше средств получил Уральский центр медиации, который займется профилактикой подростковой преступности через общение с родителями. В пяти городах Свердловской области специалисты начнут сопровождать 200 семей и обучать их мирно разрешать бытовые конфликты. Дети также познакомятся с законами и видами ответственности за нарушения, разыграют спорные ситуации с целью испытать новый социальный опыт.

Авторы проекта запустят оперштаб соседской взаимопомощи

Кстати, Южный Урал стал лидером среди регионов округа по количеству поддержанных проектов, набрав 30 победителей. Югра идет следом за ним с 22 проектами, один из которых - передвижной театр с выездом на дом. Ребята с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) смогут не только увидеть сказку, но и прикоснуться к актерскому реквизиту, развивать мелкую моторику и музыкальный слух. Аниматоры предусмотрели и онлайн-показ спектаклей на случай ограничений.

Фото: Константин Завражин/ РГ
НКО получат два миллиарда рублей на борьбу с коронавирусом

Между тем на Ямале установят связь для сотрудников инклюзивной мастерской, работающих удаленно в пяти населенных пунктах Шурышкарского района. С ними занимаются кураторы районного центра познавательного туризма и помощники служб соцзащиты, но мастера совсем не видят друг друга. По словам его директора Анны Брусницыной, на средства гранта (500 тысяч рублей) им закупят оборудование для рабочего места и проведут Интернет.

Не забыли уральцы и про старших, например, тюменский региональный благотворительный фонд реализует адресную помощь для одиноких пожилых и людей с ОВЗ - таких в регионе 21 тысяча человек. Добровольцы помогут вести домашние дела и скоротать досуг, эксперты - ответить на вопросы о здоровье, финансах. В частности, авторы проекта запустят оперштаб соседской взаимопомощи на базе сервиса электронных карт, чтобы горожане приносили нуждающимся продукты, лекарства. На занесение их в базу данных потребуются выделенные два миллиона рублей.

В регионах Общество Соцсфера Соцзащита Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО ЯНАО УрФО Челябинская область УрФО ХМАО УрФО Тюменская область УрФО Свердловская область

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