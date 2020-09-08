Так, в Курганской области предлагают устраивать уроки чистоты для дошкольников и учащихся начальных классов, чтобы с детства прививать навыки личной гигиены. Они будут их осваивать в форме игры на интерактивных представлениях и с помощью анимационных героев, разработанных сотрудниками местного центра современного искусства. На просвещение малышей фонд выделил треть общей суммы - 2,5 миллиона рублей.
Чуть больше средств получил Уральский центр медиации, который займется профилактикой подростковой преступности через общение с родителями. В пяти городах Свердловской области специалисты начнут сопровождать 200 семей и обучать их мирно разрешать бытовые конфликты. Дети также познакомятся с законами и видами ответственности за нарушения, разыграют спорные ситуации с целью испытать новый социальный опыт.
Кстати, Южный Урал стал лидером среди регионов округа по количеству поддержанных проектов, набрав 30 победителей. Югра идет следом за ним с 22 проектами, один из которых - передвижной театр с выездом на дом. Ребята с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) смогут не только увидеть сказку, но и прикоснуться к актерскому реквизиту, развивать мелкую моторику и музыкальный слух. Аниматоры предусмотрели и онлайн-показ спектаклей на случай ограничений.
Между тем на Ямале установят связь для сотрудников инклюзивной мастерской, работающих удаленно в пяти населенных пунктах Шурышкарского района. С ними занимаются кураторы районного центра познавательного туризма и помощники служб соцзащиты, но мастера совсем не видят друг друга. По словам его директора Анны Брусницыной, на средства гранта (500 тысяч рублей) им закупят оборудование для рабочего места и проведут Интернет.
Не забыли уральцы и про старших, например, тюменский региональный благотворительный фонд реализует адресную помощь для одиноких пожилых и людей с ОВЗ - таких в регионе 21 тысяча человек. Добровольцы помогут вести домашние дела и скоротать досуг, эксперты - ответить на вопросы о здоровье, финансах. В частности, авторы проекта запустят оперштаб соседской взаимопомощи на базе сервиса электронных карт, чтобы горожане приносили нуждающимся продукты, лекарства. На занесение их в базу данных потребуются выделенные два миллиона рублей.