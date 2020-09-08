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08.09.2020 12:44
Рубрика: Происшествия

Главе Златоуста вынесли предупреждение из-за упавшего на ребенка потолка

Текст: Михаил Пинкус (Челябинская область)

История с аварийным зданием общежития, в котором рухнувший потолок едва не покалечил ребенка, обернулась неприятностями для местных властей. Прокуратура установила, что решением проблем дома вопреки обращениям жильцов долгое время никто не занимался. А управляющая компания обязанности по его содержанию выполняет, мягко говоря, спустя рукава.

Как уже сообщала "РГ", инцидент в здании общежития по улице Тургенева, 3 произошел еще начале августа. Шестилетний мальчик хотел помыться в ванной, которая в общежитии коридорного типа общая. Но не успел открыть воду, как с потолка рухнула доска с большим фрагментом штукатурки. К счастью, не на голову.

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости
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После того, как эта новость вкупе с фотографиями "внутреннего убранства" общежития и обрушившегося потолка взбудоражила общественность, нашлись чиновники, которые заявили, что угроза жизни ребенка - явно надуманная, в травмпункт с ним родители не обращались. Износ здания не позволяет признать его аварийным. А вся эта история - не более, чем провокация со стороны жильцов, которые за счет ребенка хотят решить свои проблемы. Уже через несколько дней семья обнаружила под своей дверью ведро с издевательской запиской: "Вашему ребеночку, чтоб спокойно мылся".

- Капитального ремонта жильцы общежития не видели больше 20 лет. О проблемах дома знают и в администрации, и местные депутаты, - пояснил "РГ" представитель общественной организации "Гражданский патруль" Андрей Королев. - Однако в ответ на жалобы люди слышат: что, мол, у вас, мужиков в доме нет, пусть починят. Вопрос, на что же тогда тратятся деньги, которые люди регулярно перечисляют управляющей компании? В том числе и по графе капитального ремонта?

В прокуратуре пришли к выводу, что власти и коммунальщики обходят разваливающееся здание стороной. В отношении УК возбуждено административное дело по статье о нарушении правил содержания и ремонта жилого дома, по которой должностным лицам грозит штраф от четырех до пяти тысяч рублей, а юридическому - до 50 тысяч.

Главе Златоустовского городского округа Максиму Пекарскому внесено прокурорское представление об устранении выявленных нарушений, которые в данном случае заключаются в том, что мэрия не приняла своевременных мер для решения вопроса о признании дома подлежащим сносу или реконструкции.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область

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