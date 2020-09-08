Новости

На Пискаревском кладбище открыли новые мемориальные плиты 15:42
Германия закроет дефицит бюджета ЕС после Brexit 15:35
В Петербурге угнали машину со спящими пассажирами 15:32
Кандидат на пост премьера Японии предложил способ повысить рождаемость 15:29
Курганская область получила десять машин скорой помощи 15:26
Путин отметил роль активных женщин в жизни страны 15:14
Брюс Кэмпбелл не исключил своего возвращения к "Зловещим мертвецам" 15:12
Москалькова посетила полилингвальный образовательный комплекс в Татарстане 15:08
Путин поручил кабмину помочь пострадавшим от паводков на Дальнем Востоке 15:00
В Адыгее школьный класс отправили на карантин из-за COVID-19 14:53
Лукашенко признал, что немного "пересидел" на посту президента Беларуси 14:49
Лукашенко оценил задержание пограничниками Колесниковой 14:48
Защита обжалует приговор Михаилу Ефремову 14:46
В Москве метро "Каширская" изменит режим работы 14:29
Google объяснил ограничения на показ фильма "Беслан" 14:16
Прокуратура Москвы примет решение об обжаловании приговора Ефремову 14:16
Врио главы Приангарья: За каждое срубленное на Байкале дерево надо высаживать три 14:02
Путина поблагодарили за новое здание школы в Тулуне 13:51
Российскую вакцину от COVID-19 для детей начнут испытывать в 2021 году 13:49
Центр "Вектор" опубликовал фотографии вакцины от коронавирусной инфекции 13:49
Tesla назвали самой опасной компанией в мире 13:02
Песков заявил об отсутствии контактов Москвы и Координационного совета Беларуси 12:58
Михаила Ефремова приговорили к восьми годам лишения свободы 12:56
Москалькова обсудила с президентом Татарстана правозащитные темы 12:50
Готовится новая экранизация романа "Голова профессора Доуэля" 12:50
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Зарплаты российских бюджетников с 1 октября будут проиндексированы
Зарплаты российских бюджетников с 1 октября будут проиндексированы
Фото: Каким стал обновленный Северный речной вокзал в Москве
Фото: Каким стал обновленный Северный речной вокзал в Москве
Автовладельцы смогут оформлять мелкие аварии онлайн
Автовладельцы смогут оформлять мелкие аварии онлайн
08.09.2020 15:28
Рубрика: Общество

Загс "в цифре"

Текст: Константин Балагаев (Екатеринбург)
Российская газета - Неделя - Урал № 202(8256)
В некоторых случаях, прежде чем совершить какое-либо действие, необходимо получить нотариально заверенное согласие другого человека, например супруга или родителя. Согласия требуются, когда, например, один из родителей хочет вывезти ребенка за границу, а супруг - заключить сделку, затрагивающую права совместной собственности.

Прежде чем заверить согласие, нотариусы должны установить юридически значимый факт. В примере с ребенком - проверить факт отцовства и материнства, а в примере с общим имуществом супругов - факт заключения брака. В прежние времена, да и сегодня, такие факты подтверждались и подтверждаются свидетельствами о рождении ребенка, где указаны его родители; свидетельствами о заключении брака, где указаны данные супругов и актовая запись о регистрации. Да, такие факты отражают штампами в паспорте граждан, но по закону штампы не являются бесспорным доказательством наличия или отсутствия зарегистрированного брака либо детей.

Фото: Максим Блинов / РИА Новости
Число льготных нотариальных действий выросло

Нотариусы рассказывают, что, обращаясь с просьбой заверить согласие, граждане часто забывают взять с собой свидетельство, а иногда оно настолько повреждено, что прочитать невозможно. Раньше нотариальное действие приходилось откладывать, пока гражданин не предоставит документ, по которому можно установить юридически значимый факт однозначно. Сегодня, оказывается, все проще, и для нотариусов, а главное - и для граждан.

- Сейчас у нотариусов есть доступ к сведениям, хранящимся в едином государственном реестре ЗАГС, - говорит екатеринбургский нотариус Ольга Филиппова. - По запросу нотариуса через единую информационную систему нотариата приходит информация о наличии актовой записи органов ЗАГС.

Для того чтобы получить сведения о рождении гражданина, достаточно ввести фамилию, имя, отчество и дату рождения человека, и в ответ на запрос приходит исчерпывающая информация: реквизиты свидетельства о рождении, данные отца и матери, реквизиты документа, подтверждающего факт рождения. Если у гражданина нет указанных свидетельств, нотариус сам запрашивает информацию из реестра ЗАГС, и при ее наличии клиентам не нужно никуда дополнительно обращаться.

В регионах Общество Семья и дети Власть Право Гражданское право Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Екатеринбург

Главное сегодня

Путин взял на контроль вопрос вырубок леса для БАМа
Российскую вакцину от COVID-19 для детей начнут испытывать в 2021 году
Мишустин утвердил программу льготного лизинга для легкой промышленности
Прокуратура Москвы примет решение об обжаловании приговора Ефремову
За сутки в России подтверждено 5099 случаев COVID-19 в 83 регионах
Ученый назвал три болезни, от которых надо делать прививки этой осенью
Станут ли блогеры новыми медиа