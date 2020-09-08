В некоторых случаях, прежде чем совершить какое-либо действие, необходимо получить нотариально заверенное согласие другого человека, например супруга или родителя. Согласия требуются, когда, например, один из родителей хочет вывезти ребенка за границу, а супруг - заключить сделку, затрагивающую права совместной собственности.

Прежде чем заверить согласие, нотариусы должны установить юридически значимый факт. В примере с ребенком - проверить факт отцовства и материнства, а в примере с общим имуществом супругов - факт заключения брака. В прежние времена, да и сегодня, такие факты подтверждались и подтверждаются свидетельствами о рождении ребенка, где указаны его родители; свидетельствами о заключении брака, где указаны данные супругов и актовая запись о регистрации. Да, такие факты отражают штампами в паспорте граждан, но по закону штампы не являются бесспорным доказательством наличия или отсутствия зарегистрированного брака либо детей.

Нотариусы рассказывают, что, обращаясь с просьбой заверить согласие, граждане часто забывают взять с собой свидетельство, а иногда оно настолько повреждено, что прочитать невозможно. Раньше нотариальное действие приходилось откладывать, пока гражданин не предоставит документ, по которому можно установить юридически значимый факт однозначно. Сегодня, оказывается, все проще, и для нотариусов, а главное - и для граждан.

- Сейчас у нотариусов есть доступ к сведениям, хранящимся в едином государственном реестре ЗАГС, - говорит екатеринбургский нотариус Ольга Филиппова. - По запросу нотариуса через единую информационную систему нотариата приходит информация о наличии актовой записи органов ЗАГС.

Для того чтобы получить сведения о рождении гражданина, достаточно ввести фамилию, имя, отчество и дату рождения человека, и в ответ на запрос приходит исчерпывающая информация: реквизиты свидетельства о рождении, данные отца и матери, реквизиты документа, подтверждающего факт рождения. Если у гражданина нет указанных свидетельств, нотариус сам запрашивает информацию из реестра ЗАГС, и при ее наличии клиентам не нужно никуда дополнительно обращаться.